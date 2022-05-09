Військові облігації для підтримки ЗСУ: що це таке і як купити

Військові облігації для підтримки ЗСУ: що це таке і як купити

Понад 30 тисяч українців та представників бізнесу доєдналися до купівлі військових облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП).

Упродовж минулого тижня кількість вкладників серед громадян та бізнесу зросла з 11,8 тис. до 43,3 тис.

Про це інформує пресслужба Нацбанку.

Загалом з початку повномасштабного нападу РФ Міністерство фінансів провело 27 аукціонів з продажу військових облігацій та залучило до державного бюджету понад 55,2 млрд грн, близько 144,1 млн дол. США та 176,5 млн євро.

Тепер обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у військові облігації перевищує 4,6 млрд грн, 45,7 млн дол. США та 25,6 млн євро, а нерезидентів – 66,7 млн грн.

Зазначимо, що номінальна вартість однієї гривневої облігації становить близько 1 тис. грн, доларової – 1 тис. дол. США, євро, – 1 тис. євро;

Ставка за випущеними раніше гривневими облігаціями становила від 9,5% до 11% річних (залежно від терміну погашення), доларовими – 3,7% річних, євро, – 2,5% річних.

Що таке військова облігація

Військові облігації – це цільові державні боргові цінні папери, призначені для запозичень на ринку з метою фінансування потреб ЗСУ та держави в умовах війни. Виплати за таким облігаціями на 100% гарантуються державою та обслуговуються Мінфіном.

Податки та збори із доходу за військовими облігаціями не стягуються.

Як купити військову облігацію

Аукціони з продажу військових облігацій відбуваються щовівторка. В них беруть участь саме банки – первині дилери.

Натомість громадяни та бізнес можуть у будь-який час купити військові ОВДП через банки-первинні дилери або через ліцензовані інвестиційні фірми. Такі операції класифікуються як операції на вторинному ринку ОВДП.

Раніше повідомлялося, що НБУ перерахував на потреби військових понад 14,9 млрд грн.

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