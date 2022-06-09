Як не залишитись без пенсії: в Україні перевіряють отримувачів соціальних виплат

Пенсіонерів массово перевіряють на предмет достовірності наданих для виплати пенсій документів та законності отримання соціальних виплат. У деяких випадках передбачених законом пенсію можуть урізати або взагалі скасувати. На що звернути увагу, щоб не залишитись без пенсії, розповідаємо в ТСН.ua

Під час призначення пенсії та соціальних виплат потенційний одержувач грошей зобов'язується протягом 10 днів повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про обставини, що впливають на зміну розміру пенсії або припинення її виплати та надавати відповідні документи.

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Потрібно надати документ, який підтверджує:

Влаштування на роботу, звільнення з роботи, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи-підприємця. Документ, який підтверджує, що людина, яка отримує пенсію за вислугу років, влаштувалася на посаду, що дає право на пенсію за вислугу років (виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді).

Продовження навчання на денній формі у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах дітьми, які отримують пенсію у зв‘язку з втратою годувальника до досягнення ними двадцяти трьох років.

Отримання, зміна чи позбавлення особливого статусу (що дає певні пільги, декларація про надбавки тощо).

Зміну місця проживання (реєстрації).

Виїзд на постійне місце проживання за кордон.

Зазвичай пенсіонер, оформлюючи документи, підписує пам’ятку, в якій вказується які відомості потрібно надати в 10-ти денний термін. Але цю пам’ятку мало хто читає, - зазначає експерт із питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін. Тому дуже часто пенсій урізається або взагалі скасовується

Причини утримань та «скасування» пенсії

Найпоширеніший випадок, коли пенсію можуть урізати, якщо людина не повідомила про влаштування на роботу офіційно. Пенсії пенсіонерів, що не працюють, як правило, періодично перераховуються через зростання прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати, а громадянам, що працюють таких перерахунків не роблять, поки вони не звільняться. Наприклад, людина, пенсіонер не працює. Її пенсію двічі на рік автоматично перерахували. В Пенсійному фонді роблять звірку і, якщо людина влаштувалася на роботу та не повідомила про це, її пенсію перерахують назад, уріжуть, ще й нараховують переплату за минулий період. Переплачені суми будуть утримувати з щомісячних виплат.

Яким чином стягуються виплати нараховані внаслідок зловживань або подання страхувальником не правдивих даних

Згідно зі статтею 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» суми пенсій, виплачені невірно внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником неперевірених даних, можуть бути повернені пенсіонером добровільно, можуть стягуватися на підставі рішень органів Пенсійного фонду або у судовому порядку. Зазвичай утримується 20% потрібної суми щомісяця до повного погашення переплати.

Випадки, коли виплата пенсії припиняється повністю:

З’ясовується, що пенсія призначена за документами, які містять неперевірені відомості.

На весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

У разі смерті пенсіонера.

У разі неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців поспіль.

Ці норми працюють у стандартних ситуаціях. Тимчасове проживання пенсіонера за кордоном у зв’язку з воєнними діями не перешкоджає отриманню пенсії.

Махінації через які скасовують пенсії - «мертві душі» та липові довідки

Пенсії, звичайно, скасовують, якщо виявлені махінації, наприклад, зі стажем та спеціальним стажем. Серед махінацій зі стажем чи спеціальним статусом, найчастіше трапляються:

надання фальшивої трудової книжки з додатковим стажем для призначення пенсії,

оформлення групи інвалідності та отримування пенсії за інвалідністю,

надання не перевіреної довідки, яка підтверджує підземний стаж, що дає право на дострокову пенсію,

надання липового статусу чорнобильця та учасника бойових дій.

коли людина вже померла, а родичі продовжують отримувати пенсію за неї, можуть скористатися ситуацією і шахраї, які отримують виплати за «мертві душі».

Втім, у таких ситуаціях може дійти і до кримінальної справи.

Якщо людина поїхала на постійне місце проживання за кордон в умовах війни виплати можуть зупинити

Якщо людина поїхала на постійне місце проживання за кордон, виплата пенсії в Україні зазвичай припиняється. Перед виїздом можна звернутися до Пенсійного фонду та написати заяву на отримання пенсії за шість місяців наперед. Після цього пенсійна справа закривається. Якщо ж людина якийсь час була відсутня без пояснення причин і не отримувала пенсію, то вона може її потім повернути, але не більше ніж за три минулі роки.

Якщо пенсіонер упродовж шести місяців не забирає грошей. пенсію можуть перестати виплачувати

Якщо пенсіонер упродовж шести місяців не забирає свої гроші на пошті, або якщо пенсія не знімалася з картки протягом року, виплата зупиняється до з’ясування обставин, а банківський рахунок може бути заблокований. Банківські картки потрібно періодично оновлювати, а без особистої участі пенсіонера також не обійтися.

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