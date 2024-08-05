Астрологічний прогноз на 5 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли будь-яку дію необхідно замінити плануванням, роздумами та… мріями, причому вони повинні стосуватися не матеріального, а духовного початку – піднімати людину над буденністю.

Символ дня: Світильник.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір: червоний.

Щасливе каміння дня: гірський кришталь, діамант.

За якусь частину тіла відповідає: головою мозок.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей день, тривають довго і погано піддаються лікуванню — необхідно враховувати і не зволікати з лікуванням.

Харчування дня: шкідливу їжу – жирне та смажене м'ясо, копченості – потрібно замінити кашами, овочами та зеленню.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитись.

Дачні роботи дня: успішним буде знищення бур'янів та шкідників

Магія та містика дня: можна знімати псування та пристріт, створювати талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі хоч скільки корисної інформації для людини не несуть.

Табу дня: бажати комусь зла не можна і будь-якого іншого дня, але сьогодні це особливо небезпечно.

Цитата дня: «Час – це капітал працівника розумової праці»(Оноре де Бальзак).

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