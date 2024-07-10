Астрологічний прогноз на 10 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для тих, хто вірить у свої сили і не боїться перешкод – їм можна приступати до вирішення будь-яких питань, причому як професійного, так і будь-якого іншого характеру.

Символ дня: Єдиноріг.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: блакитний, сірий, перламутровий.

Щасливі камені дня: бірюза, рожевий халцедон, мармур.

За якусь частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не можна ігнорувати – наслідки можуть бути плачевними.

Харчування дня: необхідновиключити з раціону солоні, копчені та мариновані продукти.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: рослинам потрібний посилений полив.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, мета яких – принести удачу у коханні та справах.

Сни дня: неприємні сни є віщими, але свідчать, що у житті є проблеми.

Табу дня: не можна не тільки робити, а й замишляти зло іншим людям.

Цитата дня: «У кожному часі, у кожному опалому листі є і біль, і краса. І саме так росте нове листя»(Аміт Рей).

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