Астрологічний прогноз на 1 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день вдалий для будь-якої важливої справи, особливо, якщо ми не пошкодуємо сил для роботи над нею. Прийняті сьогодні рішення виявляться єдино правильними.
Символ дня: Горн.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий, ліловий.
Щасливі камені дня: сапфір, гіацинт, лазурит.
За яку частину тіла відповідає: кишечник.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко і не залишають наслідків, проте ігнорувати їх не варто.
Харчування дня: від будь-яких шкідливих продуктів потрібно відмовитися, особливо якщо йдеться про жирні та смажені страви.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: необхідно підгодовувати рослини — як тепличні, так і домашні.
Магія і містика дня: екстрасенсорні здібності, що несподівано відкрилися, можуть допомогти знайти втрачене — від зниклих речей до тварин і людей
Сни дня: сни нинішньої ночі можна не брати до уваги — вони не несуть цінної інформації
Табу дня: не можна перевантажувати зір.
Цитата дня: «Мудрець щасливий, задовольняючись небагатьом, а дурневі всього мало, тому всі люди нещасні» Франсуа де Ларошфуко).
