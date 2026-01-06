Астрологиня назвала знаки зодіака, які вміють і люблять робити подарунки

Гороскоп / © Credits

Але чи завжди ми отримуємо саме те, про що мріяли, і що нас по-справжньому тішить, оскільки далеко не всі - включно з нами самими - знають, як правильно вибирати презенти.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які люблять і вміють робити подарунки.

Лев

Леви люблять робити подарунки з шиком і блиском: з усіх можливих предметів, що стоять на полицях численних магазинів, вони обирають дещо найрозкішніше і, можливо, саме тому зупиняються на тому, що обов'язково справить враження на того, кого вони хочуть обдарувати.

Козоріг

Козороги ніколи не скупляться на подарунки, купуючи речі дорогі, якісні та добротні, особливо якщо вони призначені для близьких людей. За такого практичного підходу вони примудряються з безлічі варіантів вибрати той, що потішить, порадує, принесе радість адресату.

Скорпіон

Скорпіон, як правило, недовго думають над подарунком близькій - або не дуже - людині: вони просто купують те, що подобається їм самим. Ну, а оскільки в таких речей, як правило, люксовий знак якості, вони не можуть не припасти до вподоби тому, кому призначаються.

