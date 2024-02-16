Гороскоп на 17 лютого для всіх знаків зодіаку: день рішучих дій

День рішучих дій, які не допускають сумнівів – ні в собі, ні в своїх силах, ні в поставленій меті.

Втім, є ймовірність того, що щось піде не так, але з такими обставинами легко впоратися: достатньо промотати плівку подій назад і знайти точку корекції.

Овен

Оскільки сьогодні вихідний день, його можна присвятити заняттям, на які протягом тижня, як правило, не вистачає часу – наприклад, навести лад у шафах, в яких зберігаються як документи, так і одяг.

Телець

Не варто вступати в суперечки з близькими людьми — це негативно позначиться на моральній атмосфері в сім'ї, що у вихідний день абсолютно неприпустимо.

Близнята

День обіцяє бути дуже продуктивним, але тільки в тому разі, якщо ви зосередитеся на роботі і не відволікатиметеся на дрібниці, які будуть безжально відбирати ваш час.

Рак

Хороший день для відновлення втрачених зв'язків із колись близькими – а, можливо, й коханими – людьми: якщо відчуваєте, що вам не вистачає якоїсь людини, просто наберіть її номер.

Лев

День можна присвятити пошуку вакансій на відповідних інтернет-сайтах: велика ймовірність того, що шукане місце вдасться виявити зовсім несподівано для себе.

Діва

Небажано давати обіцянки, навіть якщо вас до цього змушуватимуть – ви не зможете стримати слова, що призведе до серйозного конфлікту з членами сім'ї, яких ви обнадієте даремно.

Терези

Вдало піде робота над вирішенням господарських питань, які ви давно відкладали на потім – наприклад, дрібний побутовий ремонт, – не варто упускати сприятливий шанс покращити житлові умови.

Скорпіон

День рідкісної працездатності, коли за короткий час вдасться переробити велику кількість справ: тим, кому шкода витрачає сприятливий час на побутовий клопіт, можуть зайнятися професійними питаннями.

Стрілець

Встигнути зробити все, що заплановано, можна лише за умови найсуворішої дисципліни: можливо, для вихідного дня це не найкраще проведення часу, зате воно дасть необхідний результат.

Козоріг

Розслабленість, яка опанує вами від самого ранку, набагато більше підходить для відпочинку, ніж для роботи, навіть якщо йтиметься лише про побутові заняття, що цілком логічно для вихідного дня.

Водолій

Дрібні негаразди побутової якості вимагатимуть негайного втручання — виклику майстра і ремонту того, що зламалося, зате потім ви зможете відпочити з почуттям виконаного обов'язку.

Риби

Важливі рішення, що стосуються особистого життя, сьогодні краще не ухвалювати: вони з великою ймовірністю виявляться помилковими, що може призвести не тільки до сварки, а й до повного розриву.

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