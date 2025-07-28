Гороскоп кохання на серпень 2025 року / © Credits

Реклама

Початок місяця (1-4 серпня) почнеться з напруженого аспекту Венери, який змусить нас переосмислити наші взаємини і підхід до кохання. Венера в квадраті з ретроградними Сатурном і Нептуном може призвести до розчарувань, ілюзій або втрат у стосунках. Можливо, ми стикатимемося з ситуаціями, коли почуття виявляються не настільки зрозумілими, як ми очікували, або доведеться зіткнутися з тим, що наші партнери не відповідають тим ідеалам, які ми вклали в них, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Цей аспект може змусити нас зрозуміти, що кохання вимагає праці та відповідальності. Не виключено, що в цей період будуть актуальні такі теми, як страх перед зобов’язаннями чи невиправдані очікування від стосунків. Однак важливо пам’ятати, що ці напружені моменти можуть призвести до очищення і прояснення, якщо ми готові дивитися на речі без рожевих окулярів.

1 серпня Меркурій розпочне свій новий цикл у знаку Лева і, поступово, наші комунікації у коханні будуть яскравими, творчими та виразними. У серпні легше проявити себе у стосунках, заявити про свої почуття та бажання. Люди, які перебувають у пошуку, можуть відчути приплив впевненості та захотіти бути більш відкритими у спілкуванні, а ті, хто у стосунках, зможуть поглибити свої зв’язки через яскраві та щирі бесіди. Можливо, настав час проявити себе в коханні так, як хочеться, і не боятися поміченим і почутим.

Реклама

7 серпня Марс, що входить на знак Терезів, принесе активне бажання знайти баланс у відносинах. Це період, коли ми будемо прагнути гармонії та справедливості, особливо у партнерських зв’язках. Якщо у ваших взаєминах були конфлікти, пов’язані з бажанням домінувати або боротися за свою правоту, Марс у Терезах буде закликати до пошуку компромісів та чесних переговорів. У цей час ми шукатимемо партнера, з яким можна буде створювати гармонійні взаємини, що ґрунтуються на взаємній повазі.

Однак варто пам’ятати, що у пошуку балансу можна зіткнутися з пасивністю чи ухиленням від прямих рішень. Якщо довго уникати складних розмов, це може призвести до напруженості і непорозуміння.

Від 8 до 10 серпня можливі сильні емоційні потрясіння та випробування у стосунках, особливо якщо раніше ви не звернули увагу на «непромовлені» проблеми. буде період, коли важливо розібратися у власних почуттях і з’ясувати, чого ми насправді хочемо від партнерства.

З іншого боку, гармонійні аспекти Марса з ретро-Плутоном та Ураном можуть допомогти переглянути старі шаблони та звільнитися від обмежень, які сковують особисте життя. Можливо, у цей час ми усвідомлюємо, які стосунки більше не служать нашому добробуту, і готові попрощатися з ними.

Реклама

Повня у Водолії 9 серпня о 10:55 (gmt+3) відчинить двері для завершень та трансформацій у сфері любовних стосунків. Водолій закликає нас звільнятися від старих та застарілих концепцій любові, від того, що тримає нас у рамках та обмежує свободу. У цей момент ми можемо відчути необхідність виявити незалежність у відносинах, перестати підлаштовуватися під чужі очікування та почати будувати вільніші та автентичніші зв’язки. Також повня у Водолії може привнести в особисте життя несподівані, нестандартні повороти та несподіванки, особливо якщо у вас є партнер з унікальною особистістю або нестандартними поглядами.

12 серпня Венера з’єднується з Юпітером, що буде сприятливим моментом для того, щоб проявити себе у стосунках та відчути достаток любові та гармонії. Це чудовий час для романтичних зустрічей, поїздок та насолоди часом із коханою людиною. Такі аспекти приносять щастя, достаток та добрі можливості для зміцнення зв’язків. Додатковий вплив Сіріуса зробить цей день особливо вдалим для кохання, приносячи зрозумілість та прихильність.

Дні від 11 до 13 серпня ідеально підходять для того, щоб освідчитися у коханні, влаштувати романтичну вечерю чи відсвяткувати важливу подію у стосунках. Можливості для вдалих та довгострокових зв’язків будуть на висоті.

Від 12 серпня починається транзит Селени (Білого Місяця) за знаком Лева, привносячи світло та духовне очищення у сферу кохання. Відносини стануть більш щирими та глибокодумними. Любов відчуватиметься як щось священне, і важливо навчитися цінувати не лише фізичну, а й духовну сторону партнерства. Цей транзит триватиме 7 місяців і допоможе нам краще зрозуміти наші справжні потреби та прагнення у стосунках.

Реклама

15 серпня: Марс у секстилі з Меркурієм, і це буде гарний день для активного та продуктивного спілкування з партнерами. Ми зможемо натхненно працювати над вирішенням будь-яких проблем, знаходити компроміси та вчасно врегулювати конфлікти. Цей аспект допомагає легко і швидко налагодити контакт з коханою людиною і знайти підхід до її почуттів та настрою.

22 серпня Сонце входить на знак Діви о 23:34 Коли Сонце та стосунки загалом вимагатимуть більше уваги до деталей та організації. Можливо, настав час обговорити важливі, практичні питання, такі як спільне ведення побуту або планування спільного майбутнього. Енергія знака Діви цінує лад і зрозумілість, тому в цей період важливо буде вносити у стосунки елементи стабільності та раціональності.

23 серпня о 09:07 на нас чекає молодик у Діві, який сприятиме початку нового етапу у взаєминах, заснованого на чесності, практичності та турботі про партнера. Ідеальний день для формування нових намірів у коханні, особливо у питаннях турботи, підтримки та спільного розвитку. Найближчий зодіакальний місяць сприятливий для того, щоб поставити чіткі цілі для спільного майбутнього, планувати життя та посилювати взаєморозуміння.

Венера входить на знак Лева 25 серпня о 19:27, повертаючи у стосунки яскравість, кохання та бажання бути поміченим. Ми захочемо, щоб нас цінували та захоплювалися нами. У цей час очікується багато позитивних змін у особистому житті, пов’язаних із творчим самовираженням та активними романтичними проявами.

Реклама

Серпень 2025 року — це період, коли стосунки можуть або пережити кризу, або перетворитися на щось нове і гармонійніше. Важливо буде не боятися перегляду своїх очікувань, звільнення від старих ілюзій та роботи над собою, щоб знайти справжній баланс у коханні та партнерстві. Кохання вимагає зрілості, але воно також щедро нагороджує за щирість, сміливість та відданість.