Три знаки зодіаку, яких можуть "підставити" найкращі друзі

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Реклама

Зміст Близнята Стрілець Козоріг

Сьогодні, 22 червня, проблеми у взаєминах із друзями можуть виникнути у представників усіх знаків зодіаку, але трьох із них можуть «підставити» найближчі з них.

Близнята

Близнята взаємини з друзями будують за принципом «гри в одні ворота»: вони вважають, що друзі жертвуватимуть для них своїм часом і приходитимуть на допомогу за першим покликом, але ситуація програється з точністю до навпаки — друзі використають представників знака, що їм дуже не сподобається.

Стрілець

Стрільці, життєвим девізом яких має стати фраза «всі мої проблеми — від друзів», вкотре можуть зіткнутися зі зрадою близької людини. Хтось, кому вони довірили свій секрет, просто так — з нудьги — зробить його надбанням широкого загалу.

Реклама

Козоріг

Козороги, кредо яких «я використовую», вчиняють подібним чином з усіма, включно з рідними та близькими друзями, які, на їхній погляд, нічим не відрізняються від інших «корисних ресурсів». Але сьогодні небажання їхніх «жертв» залишатися такими стане для них великою несподіванкою.

Читайте також: