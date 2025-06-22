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Три знаки зодіаку, яких можуть "підставити" найкращі друзі
Темна енергетика дня підштовхує людей до сварок і конфліктів без приводу — вони можуть спалахувати самі собою, від невдоволення одне одним. Особливої уваги потребуватимуть взаємини з друзями — вони піддадуться серйозній перевірці, яку пройдуть не всі.
Сьогодні, 22 червня, проблеми у взаєминах із друзями можуть виникнути у представників усіх знаків зодіаку, але трьох із них можуть «підставити» найближчі з них.
Близнята
Близнята взаємини з друзями будують за принципом «гри в одні ворота»: вони вважають, що друзі жертвуватимуть для них своїм часом і приходитимуть на допомогу за першим покликом, але ситуація програється з точністю до навпаки — друзі використають представників знака, що їм дуже не сподобається.
Стрілець
Стрільці, життєвим девізом яких має стати фраза «всі мої проблеми — від друзів», вкотре можуть зіткнутися зі зрадою близької людини. Хтось, кому вони довірили свій секрет, просто так — з нудьги — зробить його надбанням широкого загалу.
Козоріг
Козороги, кредо яких «я використовую», вчиняють подібним чином з усіма, включно з рідними та близькими друзями, які, на їхній погляд, нічим не відрізняються від інших «корисних ресурсів». Але сьогодні небажання їхніх «жертв» залишатися такими стане для них великою несподіванкою.
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