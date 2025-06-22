ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
307
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яких можуть "підставити" найкращі друзі

Темна енергетика дня підштовхує людей до сварок і конфліктів без приводу — вони можуть спалахувати самі собою, від невдоволення одне одним. Особливої уваги потребуватимуть взаємини з друзями — вони піддадуться серйозній перевірці, яку пройдуть не всі.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Сьогодні, 22 червня, проблеми у взаєминах із друзями можуть виникнути у представників усіх знаків зодіаку, але трьох із них можуть «підставити» найближчі з них.

Близнята

Близнята взаємини з друзями будують за принципом «гри в одні ворота»: вони вважають, що друзі жертвуватимуть для них своїм часом і приходитимуть на допомогу за першим покликом, але ситуація програється з точністю до навпаки — друзі використають представників знака, що їм дуже не сподобається.

Стрілець

Стрільці, життєвим девізом яких має стати фраза «всі мої проблеми — від друзів», вкотре можуть зіткнутися зі зрадою близької людини. Хтось, кому вони довірили свій секрет, просто так — з нудьги — зробить його надбанням широкого загалу.

Козоріг

Козороги, кредо яких «я використовую», вчиняють подібним чином з усіма, включно з рідними та близькими друзями, які, на їхній погляд, нічим не відрізняються від інших «корисних ресурсів». Але сьогодні небажання їхніх «жертв» залишатися такими стане для них великою несподіванкою.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
307
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie