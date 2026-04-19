Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зіткнутися з нападками з боку заздрісників

Особливо сильно це стосується людей у нашому оточенні, які, навіть якщо вони доброзичливі, цього дня можуть відчути дратівливість — і навіть агресивність — щодо інших.

Сьогодні, 19 квітня, відчувати негатив з боку людей навколо можуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них зіткнуться з нападками з боку заздрісників.

Телець

Тельці зазвичай довго терплять чужі нападки, знаходячи для людей, які їх собі дозволяють, безліч виправдань. Та сьогодні, схоже, їхнє терпіння може увірватися, спричинивши серйозний скандал, тому заздрісникам і недоброзичливцям потрібно обходити представників знака стороною.

Лев

Леви — як люди яскраві й харизматичні — надто помітні, щоб не звернути на себе заздрісну увагу оточення. Своє негативне ставлення їм можуть показати будь-якого дня, але сьогодні це особливо вірогідно, що, втім, марно: представники знака проігнорують його.

Скорпіон

Скорпіони часто викликають заздрість людей навколо своєю незалежністю й успіхом у всіх життєвих сферах. Ось лише ті, хто демонструє їм своє негативне ставлення, не розуміють, наскільки це небезпечно: представники знака все запам’ятовують, а потім віртуозно мстять кривдникам.

