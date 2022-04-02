Весна 2022: рекомендації астрологині на 3-5 квітня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в неділю, понеділок та вівторок

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок..

Транзитний Місяць проходить за знаком Тельця – у цей час супутник Землі перебуває на стадії зростання, що сприяє успішному посадженню певних культур – бульбових рослин, наприклад, жоржин: якщо цими днями посадити їх у горщики, вони зацвітуть вже на початку літа, а не восени, як це відбувається зазвичай.

У зростання підуть і гроші, які в цей час будуть вкладені або інвестовані у вигідну справу, що ж до пропозицій роботи, які можуть надійти в цей час, то на них можна погоджуватися, не роздумуючи. У такі дні не можна потурати своїм пристрастям та спокусам: бажання з'їсти зайву цукерку чи шматок торта може негативно позначитися не лише на фігурі, а й на стані духу.

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