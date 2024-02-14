Якому знаку зодіаку пощастить 15 лютого

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 15 лютого?

День, протягом якого, незважаючи на його будній статус, обов'язково потрібно знайти час для відпочинку: це допоможе відновити сили, необхідні для успішної професійної діяльності. Працюючи над важливими проєктами, найголовніше – не поспішати, тільки в такому разі можна буде з ними впоратися. Не можна допускати недобрих помислів на адресу будь-кого – вони дуже швидко повернуться бумерангом.

Козоріг

Козорогам вдасться досягти успіху у фінансовому сенсі. Схема успіху буде у кожного своя: хтось отримає премію за добре зроблену роботу, що для представників знака закономірно – працювати погано вони не вміють, хтось виграє у лотерею, хоча такий ризик для них невластивий. З тим, як витратити кошти, у них проблем не виникне – з властивою їм практичністю вони знайдуть для цього найкращий спосіб.

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