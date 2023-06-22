Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 23 червня?

День, коли успіх передусім супроводжує тих, хто займається розумовою та інтелектуальною діяльністю. Можна вчитися – зокрема й займатися самоосвітою – та навчати інших, займатися літературною та журналістською діяльністю. Знайти відповідь на важливе запитання допоможе внутрішній голос, який проаналізує попередній життєвий досвід і вибере єдино правильну лінію поведінки – головне, дослухатися до того, що ми звикли називати передчуттям.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви сьогодні легко – можна сказати, граючись – вирішать будь-які питання, які поставить перед ними життя – як професійної, так і особистої якості. А допоможе їм у цьому гарний настрій, який супроводжуватиме представників знака від самого ранку: під його впливом будуть знаходитися правильні рішення та вибудовуватись гарні та добрі стосунки з оточенням. У фіналі такого чудового дня залишиться лише пошкодувати, що функцію "оптимізм" не можна зафіксувати в робочому положенні раз і назавжди.

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