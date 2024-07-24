Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 25 липня?

Нинішній день – час переламу в будь-якій ситуації і, як наслідок, різкої зміни настрою. Найчастіше він змінюється не на краще, втрачається впевненість у своїх силах, знижується самооцінка. Незважаючи на такі обставини, не варто відкладати призначені на цей час справи – до мети треба йти, не боячись перешкод, тоді її вдасться досягти відносно легко, хоч і не так швидко, як нам хотілося б. Багато хто матиме дар переконання, який дозволить їм схилити на свій бік навіть найзавзятіших і незговірливих опонентів – потрібно скористатися таким чудовим шансом вирішити важливе для себе питання.

Близнята

Близнятам зірки наполегливо рекомендують зосередитися на особистому житті, яке давно вимагає їхньої пильної уваги. Оскільки вони будуть, мабуть, єдиними представниками зодіаку, чия самооцінка не постраждає внаслідок впливу місячних енергій, то вирішити важливу особисту проблему їм буде простіше, ніж іншим. Особливо добре вдасться той вид комунікації, де вони традиційно сильні, – переговори.

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