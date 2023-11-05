Якому знаку зодіаку пощастить 6 і 7 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить цими днями – 6 і 7 листопада?

У 24-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, на перший план виходять кохання, подружні стосунки та сімейні цінності.

Велика ймовірність знайомств, які згодом переростуть у довготривалий і щасливий зв'язок, початку любовних романів і зачаття дитини. Успішними будуть будь-які починання, особливо ті, що стосуються нерухомості – початок будівництва нового дому, купівля квартири, ремонт. У тих, хто доводить до ладу вже розпочаті справи, відкриється друге дихання.

Телець

Тельцям вдасться знову налагодити стосунки з близькою людиною, які останнім часом почали заходити в безвихідь. Незалежно від того, про що йдеться – багаторічний шлюб чи нове знайомство, в будь-якому разі станеться їхнє перезавантаження, яке дозволить обнулити всі наявні проблеми і почати все з чистого аркуша. Головне для представників знака – контролювати себе, інакше вони можуть не лише не покращити ситуацію, а й привести її до сумного фіналу.

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