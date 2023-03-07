Якому знаку зодіаку пощастить 8 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то підіймаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось лише чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 8 березня?

Ідеальний день для веселощів, хоча він рідко – ось як сьогодні – збігається з календарним святом, яким 8 Березня за неоднозначного ставлення до нього поки що є. Людині обов'язково потрібно дослухатися до свого внутрішнього стану: гарний настрій розповість про те, що її душа й тіло перебувають у гармонії одне з одним, а пригнічений стан духу – навпаки, про серйозні внутрішні проблеми, які необхідно вирішувати. Велика ймовірність того, що стрес захочеться приборкати за допомогою спиртних напоїв, і загалом зірки цього не забороняють. Головне – знати міру і напідпитку не бути надто відвертими з людьми навколо – особливо малознайомими.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби – головні мрійники та романтики зодіаку – не можуть жити без кохання, це почуття має супроводжувати їх завжди і скрізь. Вони не бачать нічого поганого в нерозділеному почутті – воно дозволяє відчувати повноту життя нічим не гірше, ніж взаємне кохання, але все ж останнє для них – межа мрій. Сьогодні зірки можуть приготувати представникам знака – особливо тим, хто наразі самотній – приємний сюрприз: зустріч із людиною їхньої мрії чи довгоочікуване освідчення у романтичних почуттях. Важко було б вигадати найкращий подарунок до свята, навіть якщо вони не мають наміру його святкуватии.

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