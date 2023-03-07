Какому знаку Зодиака повезет 8 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 8 марта?

Идеальный день для веселья, хотя он редко – вот как сегодня – совпадает с календарным праздником, каковым 8 Марта при неоднозначном к нему отношении пока еще является. Человеку обязательно нужно прислушаться к своему внутреннему состоянию: хорошее настроение расскажет о том, что его душа и тело находятся в гармонии друг с другом, а подавленное состояние духа – наоборот, о серьезных внутренних проблемах, которые необходимо решать. Велика вероятность того, что стресс захочется подавить при помощи спиртных напитков, и, в общем, звезды этого не возбраняют. Главное – знать меру и в состоянии подпития не слишком откровенничать с окружающими людьми – особенно малознакомыми.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – главные мечтатели и романтики Зодиака – не могут жить без любви, это чувство должно сопровождать их всегда и везде. Они не видят ничего плохого в безответном чувстве – оно позволяет ощущать полноту жизни ничем не хуже, чем взаимная любовь, но все-таки последняя для них – предел мечтаний. Сегодня звезды могут приготовить представителям знака – особенно тем, кто пока одинок – приятный сюрприз: встречу с человеком их мечты или долгожданное объяснение и признание в романтических чувствах. Трудно было бы придумать лучший подарок к празднику, даже если они не собираются его отмечать.

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