Чи можна давати домашнім тваринам горіхи

Горіхи – поширений та корисний продукт харчування. Однак для тварин вони не є складовою раціону, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.

Часто може трапитися, що чотирилапий випадково чи навмисно самостійно здатен відшукати та з'їсти горіхи. Чи варто панікувати з цього приводу?

Горіхи містять значну кількість жирів, амінокислот та білка. Водночас горіхи - це дуже жирна та калорійна їжа, яка може спричинити розлади травлення. У своїй практиці я зустрічала лише один випадок, коли 10 горіхів спричинили панкреатит у бульдога. Зокрема горіхи можуть викликати алергію, а великі порції горіхів можуть сприяти набору ваги.

Безпечні горіхи:

Кедрові горіхи - найменш калорійні, містять вітаміни А, В, С та D, Ca, Mg. Кілька горіхів на тиждень не зашкодять

Мигдаль - містить вітаміни В та Е, Zn, P, Mg, Fe, позитивно впливаючи на зуби та шерсть

Кеш'ю - найменш жирний, містить Mg та Са

Арахіс - містить велику кількість жирних олій, білки, вітаміни В і Е. Але є сильним алергеном

Заборонені горіхи:

Грецький горіх - спричиняє розлади травлення та негативно впливає на підшлункову залозу і печінку

Фісташки - жирні горіхи, здатні спричиняти розлади ШКТ

Фундук - містить занадто велику кількість Fe, вживання може спровокувати сечокам‘яну хворобу

Макадамія - містить токсини, які можуть призвести до смерті тварини

Мускатний горіх - призводить до сильного отруєння

Отже, горіхи можна давати у невеликій кількості, якщо вони безпечні, а у вашого улюбленця немає проблем з травленням та алергії. Однак горіхи не є необхідними в раціоні домашніх тварин.

Якщо ви хочете дати улюбленцю горіхи, слід проконсультуватися з лікарем.

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