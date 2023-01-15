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Чи можна давати домашнім тваринам горіхи

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Чи можна давати домашнім тваринам горіхи

Фото: Credits

Горіхи – поширений та корисний продукт харчування. Однак для тварин вони не є складовою раціону, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.

Часто може трапитися, що чотирилапий випадково чи навмисно самостійно здатен відшукати та з'їсти горіхи. Чи варто панікувати з цього приводу?

Горіхи містять значну кількість жирів, амінокислот та білка. Водночас горіхи - це дуже жирна та калорійна їжа, яка може спричинити розлади травлення. У своїй практиці я зустрічала лише один випадок, коли 10 горіхів спричинили панкреатит у бульдога. Зокрема горіхи можуть викликати алергію, а великі порції горіхів можуть сприяти набору ваги.

Безпечні горіхи:

  • Кедрові горіхи - найменш калорійні, містять вітаміни А, В, С та D, Ca, Mg. Кілька горіхів на тиждень не зашкодять
  • Мигдаль - містить вітаміни В та Е, Zn, P, Mg, Fe, позитивно впливаючи на зуби та шерсть
  • Кеш'ю - найменш жирний, містить Mg та Са
  • Арахіс - містить велику кількість жирних олій, білки, вітаміни В і Е. Але є сильним алергеном

Заборонені горіхи:

  • Грецький горіх - спричиняє розлади травлення та негативно впливає на підшлункову залозу і печінку
  • Фісташки - жирні горіхи, здатні спричиняти розлади ШКТ
  • Фундук - містить занадто велику кількість Fe, вживання може спровокувати сечокам‘яну хворобу
  • Макадамія - містить токсини, які можуть призвести до смерті тварини
  • Мускатний горіх - призводить до сильного отруєння

Отже, горіхи можна давати у невеликій кількості, якщо вони безпечні, а у вашого улюбленця немає проблем з травленням та алергії. Однак горіхи не є необхідними в раціоні домашніх тварин.

Якщо ви хочете дати улюбленцю горіхи, слід проконсультуватися з лікарем.

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Дата публікації
Перегляди
103
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