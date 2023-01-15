Чи можна давати домашнім тваринам горіхи

Горіхи – поширений та корисний продукт харчування. Однак для тварин вони не є складовою раціону, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.
Часто може трапитися, що чотирилапий випадково чи навмисно самостійно здатен відшукати та з'їсти горіхи. Чи варто панікувати з цього приводу?
Горіхи містять значну кількість жирів, амінокислот та білка. Водночас горіхи - це дуже жирна та калорійна їжа, яка може спричинити розлади травлення. У своїй практиці я зустрічала лише один випадок, коли 10 горіхів спричинили панкреатит у бульдога. Зокрема горіхи можуть викликати алергію, а великі порції горіхів можуть сприяти набору ваги.
Безпечні горіхи:
- Кедрові горіхи - найменш калорійні, містять вітаміни А, В, С та D, Ca, Mg. Кілька горіхів на тиждень не зашкодять
- Мигдаль - містить вітаміни В та Е, Zn, P, Mg, Fe, позитивно впливаючи на зуби та шерсть
- Кеш'ю - найменш жирний, містить Mg та Са
- Арахіс - містить велику кількість жирних олій, білки, вітаміни В і Е. Але є сильним алергеном
Заборонені горіхи:
- Грецький горіх - спричиняє розлади травлення та негативно впливає на підшлункову залозу і печінку
- Фісташки - жирні горіхи, здатні спричиняти розлади ШКТ
- Фундук - містить занадто велику кількість Fe, вживання може спровокувати сечокам‘яну хворобу
- Макадамія - містить токсини, які можуть призвести до смерті тварини
- Мускатний горіх - призводить до сильного отруєння
Отже, горіхи можна давати у невеликій кількості, якщо вони безпечні, а у вашого улюбленця немає проблем з травленням та алергії. Однак горіхи не є необхідними в раціоні домашніх тварин.
Якщо ви хочете дати улюбленцю горіхи, слід проконсультуватися з лікарем.
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