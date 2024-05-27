Рослини-друзі: що посадити разом із томатами

Якщо ви плануєте вирощувати томати, можете подумати про супутню посадку. Супутня посадка – це метод розміщення певних рослин разом, аби вони допомагали одна одній, зменшуючи та відлякуючи певних шкідників, додаючи поживні речовини в ґрунт, мінімізуючи бур’яни та загалом заохочуючи кожну рослину до цвітіння.

У томатів є пара дружніх рослин-супутників. Якщо ви не впевнені з чого почати, на своїй сторінці Instagram садівниця Tasha Medve поділилась інформацією з власного досвіду, що краще посадити поруч з томатами, аби рослини не заважали одна одній.

З томатами легко можна садити:

Базилік;

Квасоля кущова (Еурека);

Нагідки лікарські - природна боротьба зі шкідниками;

Бораго (Огірочник лікарський) - природна боротьба зі шкідниками;

Морква;

Салат;

Огірки;

Цибуля;

Петрушка;

Настурції;

Перець;

Селера.

Багато садівників вважають, що деякі рослини-друзі можуть навіть покращити ґрунт, створити необхідну тінь томатам, а дехто вважає, що вони можуть покращити смак і ріст ваших томатів. Рослини, які не зростають дуже високими, як от більшість трав, є чудовими компаньйонами томатам, оскільки вони можуть займати великий простір, покривають ґрунт, і можуть зберегти воду та придушити бур’яни.

Не садіть томати поруч із родиною капустяних:

Капуста;

Броколі;

Цвітна капуста;

Кріп.

Ці рослини затримують ріст томатів.

Звичайно, це лиш рекомендація, але можливо, це допоможе вашим томатам вирости надзвичайно ароматними та соковитими цього року!

До речі, нещодавно ми писали, “Як правильно посадити томати, щоб мати гарний врожай”

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