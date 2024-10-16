Як доглядати за різдвяником, щоб він гарно цвів

Різдвяник, зигокактус, шлюмбергер — це рослина, яку ми любимо за красиве цвітіння на Різдво. Але щоб кактус тішив вас ефектними квітами, він вимагає турботи і уваги.

Шлюмбергер — популярний варіант для квітникарів восени і взимку. Ці кактуси вирощують як кімнатні рослини.

Хоча догляд за різдвяником, як правило, простий, навіть рослини, що самі вкорінилися, вимагатимуть періодичного обслуговування. Пересадження кактуса є важливим аспектом і може допомогти пожвавити зростання і навіть сприяти цвітінню.

Як це правильно робити, розповідають фахівці Gardening Know How.

Коли пересаджувати різдвяник

У середньому рослини вимагають пересадки раз на 3-5 років. Найкраще це робити взимку, одразу після закінчення цвітіння. Однак, якщо ви помітили невелике погіршення здоров'я рослин, їх можна пересаджувати в будь-яку пору року.

Хвороби та шкідники кактуса

Звичайні проблеми шлюмбергера включають в'янення, втрату кольорів та затримку зростання. Ці симптоми можуть вказувати на те, що ґрунт виснажений поживними речовинами. В'янучі рослини або ті, які почали скидати бутони, можуть викликати особливе занепокоєння. Це може вказувати на кореневу гниль, гниль стебла або пошкодження шкідниками.

Однак перед пересадженням слід розглянути інші можливі проблеми з рослиною, оскільки ці симптоми часто є результатом інших проблем: недостатня дія світла, неправильна температура, неправильний полив і нехтування добривами.

Різдвяний кактус / Фото: Credits

Як пересаджувати шлюмбергер

Пересадження кактуса до Різдва може бути складним завданням. Оскільки багато рослин можуть рости досить великими, вам слід подбати про те, щоб не пошкодити тендітні стебла. У рослин гострі шипи, тому необхідні якісні садові рукавички.

Обережно вийміть кактус із горщика, уникаючи контакту з його колючками.

Видаліть зайвий ґрунт із кореневої грудки рослини.

Перевірте, чи немає мертвих, слабких чи таких, які мають ознаки хвороби, рослин — видаліть їх гострими стерилізованими ручними садовими ножицями.

Виберіть горщик на 2-5 см більший у діаметрі, ніж старий контейнер, із великими дренажними отворами на дні. Якщо ви хочете використовувати декоративний горщик для рослин без дренажних отворів, використовуйте пластиковий внутрішній горщик з отворами.

Пересадіть рослину в новий ґрунт, переконавшись, що ви використовуєте спеціально розроблений ґрунт для кактусів. Ці суміші добре дренуються і часто містять комбінацію перліту і торф'яного моху.

Рясно полийте, даючи горщику стекти. Після початкового поливання контейнери слід поливати помірно, доки рослина не покаже помітних ознак нового зростання.

Як розмножувати різдвяник

Пересадження — ідеальний час для розмноження кактусів, дозволяючи вам виростити нові рослини, якими можна поділитися з друзями та родиною.

Процес включає прищипування або відрізання частин стебла, потім дозволяючи необробленому кінці сформувати корінь, перш ніж помістити стебло в новий контейнер з вологим ґрунтом. Закріплення прозорого пластикового пакета зверху допоможе зберегти вологість, поки живець не сформує нове коріння.

Живець повинен укоренитися через кілька тижнів, а через кілька місяців у вас буде приваблива нова рослина, яка може зацвісти протягом року.

Чи подобається кактусам бути пов'язаним корінням

На відміну від деяких рослин, які можуть відчувати труднощі зі зростанням у невеликих контейнерах, різдвяні часто воліють, щоб їх коріння було злегка пов'язане. Проходження декількох вегетаційних сезонів між пересадженнями допомагає рослинам, що вкоренилися, зберігати енергію.

Хоча ці кактуси процвітатимуть у цих умовах, періодичне пересадження однаково необхідне як засіб відновлення здоров'я ґрунту та управління зростанням рослин.

Рослини, які залишаються недоторканими протягом тривалого періоду, можуть почати страждати від пошкоджень або повної втрати коріння. Щойно здоров'я кореневої системи рослини почне погіршуватись, реанімувати кактуси, що перебувають у стані стресу, може стати складніше.

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