Як підвищити врожайність гарбузів

Якщо замість гарбузів на лозі багато листя, спробуйте використати цей лайфгак, щоб допомогти плодам зʼявитися на світ.

На сторінці SeedToHarvest розповіли, як виростити великі та смачні гарбузи у вашому саду. Хоча розсада гарбуза росте досить швидко й активно, іноді трапляється, що замість бажаних плодів ви отримуєте лише рясне листя. Це поширена проблема серед садівників, і, на жаль, не всі знають, як її вирішити.

Існує ефективний метод, який дозволяє обійтися без використання пестицидів та добрив і допоможе виростити гарбузи великими й ароматними.

Обрізка листя. Почніть з того, щоб обрізати все листя, розташоване ближче до основи стебла. Це дозволить відкрити коріння рослини та забезпечити кращий доступ світла та повітря. Розріз на стеблі. Після обрізання листя зробіть невеликий розріз на гарбузовому стеблі приблизно на 10 см вище кореня. Для цього можна використовувати ножиці або ніж. Але вони мають бути чистими, щоб не занести мікроби та ваша рослина не захворіла. Вставте у розріз маленьку паличку, щоб утримати його відкритим. Контроль за поживними речовинами. Розріз сповільнить передачу поживних речовин вверх по стеблу. Це допоможе зупинити його надмірне зростання, зменшуючи витрати енергії на ріст лози та листя. Фокус на плодах. Внаслідок цих дій рослина буде спрямовувати більше енергії на формування плодів, а не на надмірний ріст лози. Це дозволить гарбузам вирости великими та смачними.

Цей простий, але ефективний метод допоможе вам отримати бажані гарбузи. Пам’ятайте, що правильний догляд й увага до деталей - запорука успіху вирощування гарбузів.

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