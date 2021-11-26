Як прикрасити дім на Новий рік та Різдво: красиві ідеї для натхнення

Як прикрасити дім на Новий рік та Різдво: красиві ідеї для натхнення

Зимові свята вже на носі, тому саме час подумати, як же прикрасити дім, щоб створити атмосферу казки.

Не бійтеся використовувати багато ліхтариків, дерева й різні милі деталі та обов'язково прикрашайте всі кімнати свого житла. Також чудовою прикрасою будуть живі ялинкові гілочки, які можна зібрати в лісі або парку. А ось прекрасним довголітнім "декором" стане різдвяник (пуансетія) — квітка тішитиме яскравим листям у зимовий час і створюватиме затишну атмосферу.

А щоб наповнити кожен сантиметр вашого дому святковим настроєм, скористайтеся цими креативними і дуже простими ідеями прикрас, які ми для вас зібрали.

Вінок на двері й не тільки

Найпростішим способом прикрасити дім стане вінок з ялинкових гілочок. Робити такий вінок досить просто, а якщо ще й шишки в лісі зібрати і пофарбувати білим акрилом — буде просто казково красиво.

Та вінки можна робити не лише з ялинок, а й з ялинкових іграшок, сушених апельсинів, шишок і навіть мотків ниток.

Свічки на таці

У цьому варіанті декорування можна використовувати дзеркальну тацю, зріз дерева або красиву тарілку для десертів. Поставте на неї кілька ароматичних свічок, можна в одному кольорі, а можна й різні. Самі свічки можна попередньо прикрасити гілочкою або мотузочкою. Палити їх не обов'язково, можна просто використовувати для краси. Але ввечері, коли свічки запалені, така композиція набагато красивіша.

Також самі свічки можна декорувати паличками кориці, анісу та сушеними апельсинами. Вони наповнюватимуть дім приємним ароматом.

Дрібні деталі

Не обов'язково обставляти все свічками, можна поставити у всьому домі маленькі деталі, особливо це актуально, якщо ваша квартира не надто велика. Наприклад, можна купити маленьких гномиків, мініялинки, сніжинки. Розкладіть це все на помітних місцях і теж буде дуже затишно.

Гірлянди

Куди без них. Напевно, можна обійтися без усього на зимові свята, але тільки не без гірлянд. Особливо затишними, сучасними та стильними є гірлянди зі світлими вогнями.

Ялинкові іграшки

Це теж універсальний елемент декору, який можна застосовувати не лише на ялинках. Наприклад, розвісьте іграшки на вікні чи на люстрі.

Просто, але зі смаком

Ну і не забувайте, що двері й вікна завжди можна прикрасити вирізаними сніжинками.

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