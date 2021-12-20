Постковідне випадання волосся: що робити

Після перенесення коронавірусної інфекції близько 90% людей зіштовхуються з таким неприємним явищем, як постковідне випадання волосся. Волосся випадає інтенсивніше, ніж зазвичай — за місяць-півтора можна позбутися 50% його обсягу.

Як зрозуміти, що ви потрапили до числа "щасливців", та що робити, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Причини випадання волосся

Постковідне випадання волосся відбувається через:

порушення кровообігу;

ураження судин;

утворення мікротромбозів;

тривале інтоксикаційне навантаження на організм;

сильний психологічний стрес (страх опинитися під кисневою маскою, померти, зіткнутися з серйозними ускладненнями);

медикаментозне лікування коронавірусної інфекції імунодепресантами, імуномодуляторами, антибіотиками та ін.

Випадати волосся починає за 1,5-2 місяці після одужання. За даними наукових досліджень, сильніше випадає волосся у людей, які перехворіли на COVID-19 у важкій формі. Це спричиняється високою інтоксикацією, в поєднанні з медикаментозним лікуванням і високим навантаженням на організм.

Типи випадання волосся

Випадати волосся може за трьома типами:

1. дифузний (телогенова алопеція);

2. осередковий;

3. ішемічний.

У разі дифузного типу волосся випадає рівномірно по всій голові, але у великих обсягах – понад 150 волосків на добу. Так організм реагує на лікарські препарати, температуру, високе інтоксикаційне навантаження.

У разі осередкового типу випадання волосся випадає на певній частині голови. Це може бути область проділу, верхівка, скроні, лоб.

Ішемічне випадання характеризується некрозом шкіри та виникненням рубців. З таким типом випадання волосся найчастіше зіштовхуються люди, яких підключали до апарату штучної вентиляції легень.

Прискорюємо ріст волосся

Наше волосся росте за графіком. У нормі близько 90% волосся перебуває у фазі зростання, яка називається анаген, а 10% – у фазі спокою, тобто у телогені. Активне випадання волосся відбувається у телогені.

Коронавірус порушує роботу судин, що призводить до погіршення мікроциркуляції крові та живлення волосяних цибулин. Водночас може змінюватися відсоткове співвідношення волосся, яке росте і випадає. Наприклад, 40% на 60% (у нормі – 90% на 10%), тобто 40% волосся росте, 60% - випадає. У фазі спокою волосся може перебувати від 2 тижнів до 4-6 місяців. Це і є дифузне випадання, з яким зіштовхується більшість серед тих, хто переніс коронавірусну інфекцію.

Чи можна зупинити дифузне випадання волосся? Ні, волосся все одно випаде. Коли організм відновиться після хвороби, анаген та телоген повернуться до нормального співвідношення 90% на 10%. Цей процес триває близько 2-4 місяців.

У разі осередкового випадання волосся варто проконсультуватися з лікарем. Якщо у вас є схильність до облисіння після відновлення організму, воно можуть і не вирости. У разі ішемічного випадання консультація лікаря обов'язкова.

Щоб прискорити відновлення організму та циклу росту волосся, ви можете:

щодня масажувати шкіру голови, покращуючи мікроциркуляцію крові, та застосовувати Дарсонваль;

збалансовано харчуватися – риба, овочі, сезонні овочі, фрукти, ягоди, зелень, пити достатню кількість води;

налагодити режим сну;

мінімізувати рівень стресу;

1-2 рази на тиждень робити маски для волосся на основі олії розмарину.

Купувати шампуні, які прискорюють ріст волосся, не варто – гроші на вітер. Головна функція шампуню – якісне очищення шкіри голови та коріння волосся від жиру, поту, бруду, доглядових засобів, які не змиваються.

У складі шампунів для прискорення росту волосся присутні судинорозширювальні компоненти. Наприклад, кофеїн, ментол, екстракт перцю, розмарину, агави.

Розширюючи судини, вони підвищують приплив крові до волосяних цибулин і покращують їх живлення. Але якщо випадання пов'язане з порушенням циклу росту волосся або впливом сильної інтоксикації на організм, то шампунь суттєво на ріст волосся не вплине. У косметології для поліпшення росту волосся застосовуються масажні процедури, плазмоліфтинг, мезотерапія.

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