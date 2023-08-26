Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Якщо ви вирішили зустріти кінець літа яскраво та весело, пропонуємо вам добірку нових ідей манікюру, які допоможуть поліпшити настання осені. Тут ви знайдете дизайни, які підійдуть до багатьох вбрань і лише прикрашатимуть ваші образи.

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