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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
62
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Getty Images

Манікюр — найкраща і найпростіша прикраса рук та доповнення образу.

Якщо ви вирішили зустріти кінець літа яскраво та весело, пропонуємо вам добірку нових ідей манікюру, які допоможуть поліпшити настання осені. Тут ви знайдете дизайни, які підійдуть до багатьох вбрань і лише прикрашатимуть ваші образи.

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Дата публікації
Перегляди
62
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