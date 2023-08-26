Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найкраща і найпростіша прикраса рук та доповнення образу.
Якщо ви вирішили зустріти кінець літа яскраво та весело, пропонуємо вам добірку нових ідей манікюру, які допоможуть поліпшити настання осені. Тут ви знайдете дизайни, які підійдуть до багатьох вбрань і лише прикрашатимуть ваші образи.
Читайте також:
- Чи шкідливі УФ-лампи для манікюру шкірі рук
- Патріотичний манікюр: ідеї дизайну
- Звичка гризти нігті: причини та методи боротьби
- Як зняти гель-лак з нігтів у домашніх умовах
- Дерматолог назвала три речі, які руйнують ваші нігті