Кучері різного розміру, хвилі та локони: топ-4 способи завивання волосся

Спробуйте створити зачіску з різними локонами та визначитися, які подобаються вам найбільше.

Стилістка Chlöe Swift показала користувачам Іnstagram, як зробити завивання волосся різними способами, щоб створити неповторну та красиву зачіску. Завдяки використанню плойки можна зробити абсолютно різні кучері.

Хвилясті кучері

Закріпіть пасмо плойкою ближче до коріння. Спускайте плойку до кінчика підкручуючи саме пасмо, але не накручуючи його на плойку.

Голлівудська хвиля

Накрутіть пасмо повністю на плойку. Потримайте його на плойці та відпускайте, але не кидайте одразу, а потримайте закручене пасмо рукою. Потім обережно відпускайте, коли воно охолоне.

Стильні кучері

Накрутіть пасмо повністю на плойку. Почніть потихеньку підтягувати плойку по волоссю біля коріння вверх. Знявши пасмо, потримайте його рукою поки воно не охолоне.

Обʼємний круглий локон

Біля коріння захопіть пасмо волосся плойкою та зигзагом накрутіть його на плойку. Потримайте декілька секунд і відпускайте.

Використавши один із запропонованих способів завивання можна створити цікаву та красиву зачіску.

До речі, ми ще писали про те, "Як завити волосся за допомогою фольги".

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