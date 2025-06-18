Чизкейк "Дубайський шоколад": оригінальний рецепт

Чизкейк «Дубайський шоколад» / © Associated Press

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Це справжня східна казка, яка поєднує розкішну текстуру крему, хрусткість карамелізованого кадаїфі, ніжність шоколадного ганаша та аромат фісташок. Цей рецепт став вірусним завдяки кулінарному блогу Fatma Gül, де його презентували.

Кадаїфі — це тонкі ниткоподібні смужки з тіста, традиційний інгредієнт у турецьких та арабських десертах. Його можна знайти у замороженому вигляді в магазинах або інтернет-магазинах зі східними продуктами. Він надає десерту хрумку текстуру та чудово контрастує з ніжним кремом.

Інгредієнти

Для основи

Молочний шоколад 160 г

Кадаїфі 300 г

Вершкове масло 2–3 ст. л

Фісташкова паста 200 г

Мелені фісташки 2 ст. л

Тахіні (кунжутна паста) 2 ст. л

Для крему

Жирні вершки 200 мл

Білий шоколад 160 г

Фісташкова паста 1 ст. л

Цукрова пудра ½ склянки

Ванільний екстракт 1 ч. л

Вершковий сир 600 г

Для шоколадної глазурі

Молочний шоколад 200 г

Жирні вершки 200 мл

Приготування

Основа

Розтопіть 160 г молочного шоколаду на водяній бані чи у мікрохвильовці (короткими імпульсами). Застеліть дно рознімної форми пергаментом. Вилийте розтоплений шоколад у форму та рівномірно розподіліть, сформуйте тонким шаром. Поставте форму у холодильник до повного застигання.

Начинка з кадаїфі

Кадаїфі поріжте ножицями чи руками на невеликі шматочки. Обсмажте на сковороді з 2–3 ст. л вершкового масла до золотистого кольору. Зніміть з вогню, додайте фісташкову пасту, тахіні та мелені фісташки, перемішайте до однорідності. Вийміть форму з холодильника і викладіть суміш із кадаїфі поверх застиглого шоколаду. Щільно притисніть ложкою чи дном склянки, щоб основа була рівною та щільною. Знову поставте форму до холодильника.

Кремова начинка

Охолоджені вершки збийте до стійких піків. Білий шоколад розтопіть і дайте трохи охолонути. Додайте до вершків шоколад, фісташкову пасту, ваніль, цукрову пудру та вершковий сир. Усе ретельно збийте до кремоподібної текстури. Викладіть кремову масу на кадаїфі, добре розрівняйте та притисніть ложкою, щоб не було порожнин.

Шоколадна глазур

Розігрійте вершки до гарячого стану (не кип’ятіть), додайте подрібнений шоколад. Залиште на 1–2 хв, потім перемішайте до утворення блискучого ганаша. Дайте глазурі трохи охолонути та вилийте її поверх чизкейка. Злегка похитайте форму, щоб ганаш рівномірно розтікся.

Фінальний штрих

Накрийте чизкейк плівкою чи кришкою та залиште у холодильнику на ніч. Десерт повинен добре застигнути та набрати форми.

Поради

Якщо не знайдете кадаїфі, можна замінити його обсмаженими кукурудзяними пластівцями з фісташковою пастою — вийде креативний варіант.

Перед подачею прикрасьте десерт меленими фісташками, чи їстівними квітами для розкішного ефекту.

Ідеально смакує з м’ятним чаєм, турецькою кавою чи келихом ігристого.

Чизкейк «Дубайський шоколад» — це не просто десерт, а витвір кулінарного мистецтва. Він переносить вас у світ Сходу, де розкіш, солодощі та аромати сплітаються в єдину симфонію смаку.

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