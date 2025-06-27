Як замаринувати гриби: простий рецепт

Як замаринувати гриби / © Credits

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Такі гриби ідеально підходять до м’ясних страв, як закуска до холодних нарізок або як інгредієнт до салатів. І головне — їх легко приготувати вдома, без зайвих зусиль і консервантів. На сторінці Nom_Nom розповіли про перевірений рецепт маринаду для 1 кг грибів, який ідеально збалансує їхні смак, аромат і текстуру.

Інгредієнти гриби 1 кг вода 1 л оцет 9% 6 ст. л. олія (соняшникова або оливкова) 4 ст. л. цукор 2 ст. л. сіль 2 ч. л. часник 4–6 зубків лавровий лист 3–4 шт. чорний перець горошком 10 шт. запашний перець (горошком) 5 шт. свіжий або сушений кріп

Приготування

Очистьте гриби від забруднень, промийте холодною водою. Великі гриби можна розрізати навпіл або на четвертинки. Залийте гриби холодною водою, доведіть до кипіння і варіть 10–15 хв до готовності. Потім злийте воду через друшляк. В окремій каструлі змішайте воду, сіль, цукор, оцет, олію, спеції та подрібнений часник. Доведіть до кипіння і варіть 5 хв, щоб спеції розкрили аромат. Покладіть відварені гриби в гарячий маринад, доведіть до кипіння ще раз і проваріть разом 10 хв. Перекладіть гриби разом з маринадом до стерилізованих банок чи скляної миски. Залиште охолоджуватися під кришкою. Зберігайте в холодильнику. Уже через 6–12 годин вони будуть готові до вживання.

Поради

Щоб зробити смак пікантним — додайте кілька скибочок перцю чилі.

Якщо любите пряний аромат — можна додати зерна гірчиці чи насіння коріандру.

Мариновані грибочки — це не лише смачно, а й корисно, бо вони містять білок, вітаміни групи B та антиоксиданти. А приготовані власноруч — ще й безпечні та натуральні. Спробуйте цей простий рецепт — і у вас завжди буде готова смачна закуска до свят і несподіваних гостей.