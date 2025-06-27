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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
1066
Час на прочитання
2 хв

Як замаринувати гриби: простий рецепт

Мариновані гриби — справжній делікатес, який прикрасить будь-який святковий стіл.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
30 ккал
Як замаринувати гриби

Як замаринувати гриби / © Credits

Такі гриби ідеально підходять до м’ясних страв, як закуска до холодних нарізок або як інгредієнт до салатів. І головне — їх легко приготувати вдома, без зайвих зусиль і консервантів. На сторінці Nom_Nom розповіли про перевірений рецепт маринаду для 1 кг грибів, який ідеально збалансує їхні смак, аромат і текстуру.

Інгредієнти

гриби
1 кг
вода
1 л
оцет 9%
6 ст. л.
олія (соняшникова або оливкова)
4 ст. л.
цукор
2 ст. л.
сіль
2 ч. л.
часник
4–6 зубків
лавровий лист
3–4 шт.
чорний перець горошком
10 шт.
запашний перець (горошком)
5 шт.
свіжий або сушений кріп

Приготування

  1. Очистьте гриби від забруднень, промийте холодною водою. Великі гриби можна розрізати навпіл або на четвертинки.

  2. Залийте гриби холодною водою, доведіть до кипіння і варіть 10–15 хв до готовності. Потім злийте воду через друшляк.

  3. В окремій каструлі змішайте воду, сіль, цукор, оцет, олію, спеції та подрібнений часник. Доведіть до кипіння і варіть 5 хв, щоб спеції розкрили аромат.

  4. Покладіть відварені гриби в гарячий маринад, доведіть до кипіння ще раз і проваріть разом 10 хв.

  5. Перекладіть гриби разом з маринадом до стерилізованих банок чи скляної миски. Залиште охолоджуватися під кришкою. Зберігайте в холодильнику.

  6. Уже через 6–12 годин вони будуть готові до вживання.

Поради

  • Щоб зробити смак пікантним — додайте кілька скибочок перцю чилі.

  • Якщо любите пряний аромат — можна додати зерна гірчиці чи насіння коріандру.

Мариновані грибочки — це не лише смачно, а й корисно, бо вони містять білок, вітаміни групи B та антиоксиданти. А приготовані власноруч — ще й безпечні та натуральні. Спробуйте цей простий рецепт — і у вас завжди буде готова смачна закуска до свят і несподіваних гостей.

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