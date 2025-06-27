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Як замаринувати гриби: простий рецепт
Мариновані гриби — справжній делікатес, який прикрасить будь-який святковий стіл.
Такі гриби ідеально підходять до м’ясних страв, як закуска до холодних нарізок або як інгредієнт до салатів. І головне — їх легко приготувати вдома, без зайвих зусиль і консервантів. На сторінці Nom_Nom розповіли про перевірений рецепт маринаду для 1 кг грибів, який ідеально збалансує їхні смак, аромат і текстуру.
Інгредієнти
- гриби
- 1 кг
- вода
- 1 л
- оцет 9%
- 6 ст. л.
- олія (соняшникова або оливкова)
- 4 ст. л.
- цукор
- 2 ст. л.
- сіль
- 2 ч. л.
- часник
- 4–6 зубків
- лавровий лист
- 3–4 шт.
- чорний перець горошком
- 10 шт.
- запашний перець (горошком)
- 5 шт.
- свіжий або сушений кріп
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Приготування
Очистьте гриби від забруднень, промийте холодною водою. Великі гриби можна розрізати навпіл або на четвертинки.
Залийте гриби холодною водою, доведіть до кипіння і варіть 10–15 хв до готовності. Потім злийте воду через друшляк.
В окремій каструлі змішайте воду, сіль, цукор, оцет, олію, спеції та подрібнений часник. Доведіть до кипіння і варіть 5 хв, щоб спеції розкрили аромат.
Покладіть відварені гриби в гарячий маринад, доведіть до кипіння ще раз і проваріть разом 10 хв.
Перекладіть гриби разом з маринадом до стерилізованих банок чи скляної миски. Залиште охолоджуватися під кришкою. Зберігайте в холодильнику.
Уже через 6–12 годин вони будуть готові до вживання.
Поради
Щоб зробити смак пікантним — додайте кілька скибочок перцю чилі.
Якщо любите пряний аромат — можна додати зерна гірчиці чи насіння коріандру.
Мариновані грибочки — це не лише смачно, а й корисно, бо вони містять білок, вітаміни групи B та антиоксиданти. А приготовані власноруч — ще й безпечні та натуральні. Спробуйте цей простий рецепт — і у вас завжди буде готова смачна закуска до свят і несподіваних гостей.