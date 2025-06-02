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Кабачкова ікра по-одеськи: рецепт від Савви Лібкіна
Кабачкова ікра — справжня гастрономічна поезія. Ідеальна як легкий обід, намащення на тост, гарнір до м’яса чи як самостійна страва. Вона повністю рослинна, але насичена смаком, як рагу.
Кабачкова ікра — страва, знайома нам з дитинства, нерідко асоціюється з банками з супермаркету, стандартним смаком і апельсиновим кольором. Але відомий одеський ресторатор та кулінар Савва Лібкін запропонував поглянути на цю класику зовсім по-новому — як на вишукану овочеву страву, насиченим смаком і правильною текстурою.
Інгредієнти
- Кабачки (молоді, без великого насінин)
- 2 кг
- Помідори м’ясисті
- 1 кг
- Перець болгарський (червоний чи жовтий)
- 400 г
- Цибуля ріпчаста
- 400 г
- Часник
- 200 г
- Перець червоний гострий (чилі)
- 2 шт.
- Оливкова олія
- 200 мл
- Сіль
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- Мелений перець
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Приготування
Помідори ошпарте та зніміть шкірку.
Видаліть насіння (можна через сито).
М’якоть наріжте невеликими кубиками.
Молоді кабачки розріжте вздовж навпіл.
Запікайте у духовці за 200°C під пергаментом 15–18 хв (до м’якості).
Охолодіть та наріжте дрібним кубиком або порубайте ножем (не подрібнюйте у пюре — це важливо для текстури).
Цибулю та часник тонко наріжте.
Пасеруйте на оливковій олії на дуже повільному вогні до м’якості та карамелізації (15–20 хв). Важливо: не смажити, а саме томити, щоб витягнути солодкість.
Солодкий перець запечіть у духовці до появи чорної шкірки, потім охолодіть і зніміть шкірку. Видаліть насіння, поріжте кубиком.
Гострий перець почистьте від насіння та дрібно наріжте (використовуйте рукавички).
У глибокій сковороді чи сотейнику об’єднайте: пасеровану цибулю з часником, кабачки, помідори, перець болгарський та гострий.
Посоліть і поперчіть.
Томіть на повільному вогні без кришки 10–15 хв, періодично помішуйте.
Потім зніміть з вогню.
Додайте оливкову олію (вона підкреслить смак і додасть блиску).
Дайте настоятися щонайменше годину перед подачею.
Поради
Овочі не перетворюйте на пюре — у цьому рецепті важливо зберегти шматочки, щоб створити живу та апетитну текстуру.
Зберігайте у холодильнику до 5 днів. Можна також розкласти по банках і пастеризувати, якщо хочете зробити запаси на зиму.
Кабачкова ікра по-одеськи за рецептом Савви Лібкіна — це любов до овочів у чистому вигляді. Це страва, яка підкорює ароматом, глибоким смаком і справжнім «домашнім» відчуттям. Без консервантів, без компромісів — тільки користь, смак і трохи сонця з Півдня.