Кабачкова ікра по-одеськи: рецепт від Савви Лібкіна / © Credits

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Кабачкова ікра — страва, знайома нам з дитинства, нерідко асоціюється з банками з супермаркету, стандартним смаком і апельсиновим кольором. Але відомий одеський ресторатор та кулінар Савва Лібкін запропонував поглянути на цю класику зовсім по-новому — як на вишукану овочеву страву, насиченим смаком і правильною текстурою.

Інгредієнти Кабачки (молоді, без великого насінин) 2 кг Помідори м’ясисті 1 кг Перець болгарський (червоний чи жовтий) 400 г Цибуля ріпчаста 400 г Часник 200 г Перець червоний гострий (чилі) 2 шт. Оливкова олія 200 мл Сіль Мелений перець

Приготування

Помідори ошпарте та зніміть шкірку. Видаліть насіння (можна через сито). М’якоть наріжте невеликими кубиками. Молоді кабачки розріжте вздовж навпіл. Запікайте у духовці за 200°C під пергаментом 15–18 хв (до м’якості). Охолодіть та наріжте дрібним кубиком або порубайте ножем (не подрібнюйте у пюре — це важливо для текстури).

Цибулю та часник тонко наріжте. Пасеруйте на оливковій олії на дуже повільному вогні до м’якості та карамелізації (15–20 хв). Важливо: не смажити, а саме томити, щоб витягнути солодкість. Солодкий перець запечіть у духовці до появи чорної шкірки, потім охолодіть і зніміть шкірку. Видаліть насіння, поріжте кубиком. Гострий перець почистьте від насіння та дрібно наріжте (використовуйте рукавички). У глибокій сковороді чи сотейнику об’єднайте: пасеровану цибулю з часником, кабачки, помідори, перець болгарський та гострий. Посоліть і поперчіть. Томіть на повільному вогні без кришки 10–15 хв, періодично помішуйте. Потім зніміть з вогню. Додайте оливкову олію (вона підкреслить смак і додасть блиску). Дайте настоятися щонайменше годину перед подачею.

Поради

Овочі не перетворюйте на пюре — у цьому рецепті важливо зберегти шматочки, щоб створити живу та апетитну текстуру.

Зберігайте у холодильнику до 5 днів. Можна також розкласти по банках і пастеризувати, якщо хочете зробити запаси на зиму.

Кабачкова ікра по-одеськи за рецептом Савви Лібкіна — це любов до овочів у чистому вигляді. Це страва, яка підкорює ароматом, глибоким смаком і справжнім «домашнім» відчуттям. Без консервантів, без компромісів — тільки користь, смак і трохи сонця з Півдня.