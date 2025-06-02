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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
2 хв

Кабачкова ікра по-одеськи: рецепт від Савви Лібкіна

Кабачкова ікра — справжня гастрономічна поезія. Ідеальна як легкий обід, намащення на тост, гарнір до м’яса чи як самостійна страва. Вона повністю рослинна, але насичена смаком, як рагу.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
145 ккал
Кабачкова ікра по-одеськи: рецепт від Савви Лібкіна

Кабачкова ікра по-одеськи: рецепт від Савви Лібкіна / © Credits

Кабачкова ікра — страва, знайома нам з дитинства, нерідко асоціюється з банками з супермаркету, стандартним смаком і апельсиновим кольором. Але відомий одеський ресторатор та кулінар Савва Лібкін запропонував поглянути на цю класику зовсім по-новому — як на вишукану овочеву страву, насиченим смаком і правильною текстурою.

Інгредієнти

Кабачки (молоді, без великого насінин)
2 кг
Помідори м’ясисті
1 кг
Перець болгарський (червоний чи жовтий)
400 г
Цибуля ріпчаста
400 г
Часник
200 г
Перець червоний гострий (чилі)
2 шт.
Оливкова олія
200 мл
Сіль
Мелений перець

Приготування

  1. Помідори ошпарте та зніміть шкірку.

  2. Видаліть насіння (можна через сито).

  3. М’якоть наріжте невеликими кубиками.

  4. Молоді кабачки розріжте вздовж навпіл.

  5. Запікайте у духовці за 200°C під пергаментом 15–18 хв (до м’якості).

  6. Охолодіть та наріжте дрібним кубиком або порубайте ножем (не подрібнюйте у пюре — це важливо для текстури).
    Цибулю та часник тонко наріжте.

  7. Пасеруйте на оливковій олії на дуже повільному вогні до м’якості та карамелізації (15–20 хв). Важливо: не смажити, а саме томити, щоб витягнути солодкість.

  8. Солодкий перець запечіть у духовці до появи чорної шкірки, потім охолодіть і зніміть шкірку. Видаліть насіння, поріжте кубиком.

  9. Гострий перець почистьте від насіння та дрібно наріжте (використовуйте рукавички).

  10. У глибокій сковороді чи сотейнику об’єднайте: пасеровану цибулю з часником, кабачки, помідори, перець болгарський та гострий.

  11. Посоліть і поперчіть.

  12. Томіть на повільному вогні без кришки 10–15 хв, періодично помішуйте.

  13. Потім зніміть з вогню.

  14. Додайте оливкову олію (вона підкреслить смак і додасть блиску).

  15. Дайте настоятися щонайменше годину перед подачею.

Поради

  • Овочі не перетворюйте на пюре — у цьому рецепті важливо зберегти шматочки, щоб створити живу та апетитну текстуру.

  • Зберігайте у холодильнику до 5 днів. Можна також розкласти по банках і пастеризувати, якщо хочете зробити запаси на зиму.

Кабачкова ікра по-одеськи за рецептом Савви Лібкіна — це любов до овочів у чистому вигляді. Це страва, яка підкорює ароматом, глибоким смаком і справжнім «домашнім» відчуттям. Без консервантів, без компромісів — тільки користь, смак і трохи сонця з Півдня.

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