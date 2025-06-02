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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Борис Джонсон прокоментував спецоперацію СБУ "Павутина" - що він сказав

Борис Джонсон похвалив українських військових за удари по аеродромах РФ.

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Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон / © Associated Press

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну з ефективними ударами по російських аеродромах, підкресливши стійкість і високий технічний рівень українських військових.

Про це він написав він своїй соцмережі Х.

«Вітаю Україну з чудовим ударом по російській авіації. Українці незламні і технологічно блискучі. Вони роблять все можливе, щоб вражати військові цілі, в той час, як Путін без розбору вбиває цивільних», — написав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника СБУ Василя Малюка про результати операції «Павутина» по військових аеродромах у РФ.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що 1 червня СБУ здійснює масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу Росії.

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