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Борис Джонсон прокомментировал спецоперацию СБУ "Паутина" — что он сказал
Борис Джонсон похвалил украинских военных за удары по аэродромам РФ.
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с эффективными ударами по российским аэродромам, подчеркнув стойкость и высокий технический уровень украинских военных.
Об этом он написал он своей соцсети Х
«Поздравляю Украину с великолепным ударом по российской авиации. Украинцы несокрушимы и технологически блестящие. Они делают все возможное, чтобы поражать военные цели, в то время, как Путин без разбора убивает гражданских», — написал он.
Напомним, президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка о результатах операции «Паутина» по военным аэродромам в РФ
Ранее ТСН.ua сообщал, что 1 июня СБУ осуществляет масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу России.