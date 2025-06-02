Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон / © Associated Press

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Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с эффективными ударами по российским аэродромам, подчеркнув стойкость и высокий технический уровень украинских военных.

Об этом он написал он своей соцсети Х

«Поздравляю Украину с великолепным ударом по российской авиации. Украинцы несокрушимы и технологически блестящие. Они делают все возможное, чтобы поражать военные цели, в то время, как Путин без разбора убивает гражданских», — написал он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка о результатах операции «Паутина» по военным аэродромам в РФ

Ранее ТСН.ua сообщал, что 1 июня СБУ осуществляет масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу России.