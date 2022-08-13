Морквяний торт: найкращий рецепт

Торт за цим рецептом вийде не сухим, м'яким із правильною кількістю спецій.
Домашній морквяний торт — один із улюблених десертів для вечірки вихідного дня і просто чаю з подругами, хоча торт оптимістичного помаранчевого кольору, наповнений волоськими горіхами з вершковим кремом підніме настрій будь-якого дня.
Складові:
Для коржа
- борошно — дві з половиною склянки
- розпушувач — 2 ч. л
- сода – 1 ч. л
- сіль — половина ч. л
- кориця – 2 ч. л
- мускатний горіх – чверть ч. л
- яйця — 4 шт
- олія 1 склянка
- яблучне пюре несолодке — 1 склянка
- коричневий цукор — 1 склянка
- цукровий пісок — 1 склянка
- терта морква — дві з половиною склянки
- волоські горіхи подрібнені — 1 склянка
Для крему
- вершкове масло — половина склянки
- вершковий сир – 200 г
- цукрова пудра — 4 склянки
- ванільний екстракт – 1 ч. л
Приготування
Випікання коржів
Розігрійте духовку до 180 градусів.
Форми для кексів змастіть олією. На дно форм постіліть пергамент і змастіть його маслом, потім посипте борошном, струсіть зайве борошно.
Борошно, розпушувач, харчову соду, сіль, корицю та мускатний горіх змішайте у мисці.
В іншій мисці змішайте яйця, олію, яблучне пюре та два види цукру.
Змішайте все до однорідності. Моркву та горіхи вмішайте вручну.
Вилийте тісто у підготовлені форми та випікайте 30-35 хвилин.
Дайте коржам охолонути у формі протягом 10 хвилин, а потім проведіть ножем для масла по краях і переверніть коржі на тарілку. Зніміть пергаментний папір і знову переверніть коржі. Дайте повністю охолонути.
Приготування крему
Масло та вершковий сир збийте в міксері з насадкою-лопаткою до пишності, 2-3 хвилини. Вмішайте цукрову пудру та ваніль і вимішуйте доти, доки зникнуть грудочки.
Зберіть торт, змастивши кремом кожен корж.
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