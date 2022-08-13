Морквяний торт: найкращий рецепт

Домашній морквяний торт — один із улюблених десертів для вечірки вихідного дня і просто чаю з подругами, хоча торт оптимістичного помаранчевого кольору, наповнений волоськими горіхами з вершковим кремом підніме настрій будь-якого дня.

Складові:

Для коржа

борошно — дві з половиною склянки

розпушувач — 2 ч. л

сода – 1 ч. л

сіль — половина ч. л

кориця – 2 ч. л

мускатний горіх – чверть ч. л

яйця — 4 шт

олія 1 склянка

яблучне пюре несолодке — 1 склянка

коричневий цукор — 1 склянка

цукровий пісок — 1 склянка

терта морква — дві з половиною склянки

волоські горіхи подрібнені — 1 склянка

Для крему

вершкове масло — половина склянки

вершковий сир – 200 г

цукрова пудра — 4 склянки

ванільний екстракт – 1 ч. л

Приготування

Випікання коржів

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Форми для кексів змастіть олією. На дно форм постіліть пергамент і змастіть його маслом, потім посипте борошном, струсіть зайве борошно.

Борошно, розпушувач, харчову соду, сіль, корицю та мускатний горіх змішайте у мисці.

В іншій мисці змішайте яйця, олію, яблучне пюре та два види цукру.

Змішайте все до однорідності. Моркву та горіхи вмішайте вручну.

Вилийте тісто у підготовлені форми та випікайте 30-35 хвилин.

Дайте коржам охолонути у формі протягом 10 хвилин, а потім проведіть ножем для масла по краях і переверніть коржі на тарілку. Зніміть пергаментний папір і знову переверніть коржі. Дайте повністю охолонути.

Приготування крему



Масло та вершковий сир збийте в міксері з насадкою-лопаткою до пишності, 2-3 хвилини. Вмішайте цукрову пудру та ваніль і вимішуйте доти, доки зникнуть грудочки.

Зберіть торт, змастивши кремом кожен корж.

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