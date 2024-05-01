Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рецепт заварної лимонної паски

Час приготування
3 години
Харчова цінність на 100 г
367 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
187
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рецепт заварної лимонної паски

Заварна лимонна паска / Фото: Credits

Блогерка Оля Борачкова поділилася рецептом смачної лимонної паски.

Інгредієнти

молоко
250 мл
борошно
550 г
цукор
140 г
живі дріжджі
40 г
яйця
2 шт.
жовтки
3 шт.
вершкове масло
100 г
олія
1 ст. л.
сіль дрібна
цедра 1 великого лимона
лимонний курд
родзинки
100 г
білок
50 г
цукор
80 г
мигдальне борошно
30 г
мигдальні пластівці
  1. До 125 г теплого молока (не вище 30 градусів) додати дріжджі та 1 ст. л цукру, вимішати, накрити та дати підійти (10-15 хв.). 
  2. Закип‘ятити 125 г молока та залити ним 50 г борошна. Швидко перемішати та охолодити.
  3. Додати заварну масу до опари, вимішати і дати ще раз підійти (10-15 хв.).
  4. Яйця та жовтки збити з цукром до стійкої пишної маси.
  5. До опари додати яєчну суміш та 500 г борошна. Замісити тісто (до гладкого та елестичного стану!)
  6. Додати масло кімнатної температури (щоб було м‘яким!) та ложку олії і ще раз добре вимішати (у комбайні мішати загалом 30 хв)
  7. Накрити та дати підійти годину-півтори.
  8. Тісто, яке добряче підійшло (на відео видно), поділити на 5 порцій та додати родзинки, легенько обімнути та викласти у змащені маслом форми (в мене паперові, діаметром 8,5 см).
  9. Дати тісту ще раз добре підійти (30 хв.).
  10. Приготувати франжипан: вимішати ложкою білок, цукор та борошно, та акуратно викласти (бажано кондитерським мішком) на пасочки, посипати мигдалем.
  11. Випікати у попередньо розігрітій духовці до 180 градусів, запхати пасочки, а потім зменшити до 160 градусів (режим верх-низ без конвекції).
  12. Випікати приблизно 40 хвилин.
  13. Охолодити, а потім начинити лимонним курдом.

Читати також:

Смачний заливний пиріг! Капустяна шарлотка – Рецепти Сніданку з 1+1

Смачний заливний пиріг! Капустяна шарлотка – Рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Наступна публікація