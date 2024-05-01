Рецепт заварної лимонної паски

Блогерка Оля Борачкова поділилася рецептом смачної лимонної паски.
Інгредієнти
- молоко
- 250 мл
- борошно
- 550 г
- цукор
- 140 г
- живі дріжджі
- 40 г
- яйця
- 2 шт.
- жовтки
- 3 шт.
- вершкове масло
- 100 г
- олія
- 1 ст. л.
- сіль дрібна
- цедра 1 великого лимона
- лимонний курд
- родзинки
- 100 г
- білок
- 50 г
- цукор
- 80 г
- мигдальне борошно
- 30 г
- мигдальні пластівці
- До 125 г теплого молока (не вище 30 градусів) додати дріжджі та 1 ст. л цукру, вимішати, накрити та дати підійти (10-15 хв.).
- Закип‘ятити 125 г молока та залити ним 50 г борошна. Швидко перемішати та охолодити.
- Додати заварну масу до опари, вимішати і дати ще раз підійти (10-15 хв.).
- Яйця та жовтки збити з цукром до стійкої пишної маси.
- До опари додати яєчну суміш та 500 г борошна. Замісити тісто (до гладкого та елестичного стану!)
- Додати масло кімнатної температури (щоб було м‘яким!) та ложку олії і ще раз добре вимішати (у комбайні мішати загалом 30 хв)
- Накрити та дати підійти годину-півтори.
- Тісто, яке добряче підійшло (на відео видно), поділити на 5 порцій та додати родзинки, легенько обімнути та викласти у змащені маслом форми (в мене паперові, діаметром 8,5 см).
- Дати тісту ще раз добре підійти (30 хв.).
- Приготувати франжипан: вимішати ложкою білок, цукор та борошно, та акуратно викласти (бажано кондитерським мішком) на пасочки, посипати мигдалем.
- Випікати у попередньо розігрітій духовці до 180 градусів, запхати пасочки, а потім зменшити до 160 градусів (режим верх-низ без конвекції).
- Випікати приблизно 40 хвилин.
- Охолодити, а потім начинити лимонним курдом.
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