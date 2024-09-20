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Як приготувати желе зі слив

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
66 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
27
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати желе зі слив

Желе зі слив / Фото: Credits

Приготуйте домашні ласощі з натуральних продуктів без консервантів та ароматизаторів.

М'яке та ароматне желе зі стиглих та соковитих слив стане смачним десертом для дітей та дорослих.

Інгредієнти

вода
600 мл
цукор
5 ст. л.
желатин
20 г
сливи
200 г
  1. Сливи вимийте, видаліть кісточки та наріжте невеликими шматочками.
  2. Желатин залийте 100 мл води і залиште на 15-20 хвилин для набухання.
  3. У каструлю влийте 500 мл води, додайте цукор і сливи. Доведіть до кипіння та проваріть п'ять хвилин. Потім подрібніть занурювальним блендером в однорідне пюре та додайте желатин. Перемішайте. Охолодіть до кімнатної температури.
  4. Розлийте сливову масу порційно в креманки чи склянки. Відправте в холодильник на 2-3 години до застигання.

Поради:

  • Прикрасьте поверхню желе шматочками слив або м'ятою.

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