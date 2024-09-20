Як приготувати желе зі слив

Приготуйте домашні ласощі з натуральних продуктів без консервантів та ароматизаторів.

М'яке та ароматне желе зі стиглих та соковитих слив стане смачним десертом для дітей та дорослих.

Інгредієнти вода 600 мл цукор 5 ст. л. желатин 20 г сливи 200 г

Сливи вимийте, видаліть кісточки та наріжте невеликими шматочками. Желатин залийте 100 мл води і залиште на 15-20 хвилин для набухання. У каструлю влийте 500 мл води, додайте цукор і сливи. Доведіть до кипіння та проваріть п'ять хвилин. Потім подрібніть занурювальним блендером в однорідне пюре та додайте желатин. Перемішайте. Охолодіть до кімнатної температури. Розлийте сливову масу порційно в креманки чи склянки. Відправте в холодильник на 2-3 години до застигання.

Поради:

Прикрасьте поверхню желе шматочками слив або м'ятою.

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