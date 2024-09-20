Як приготувати желе зі слив

Приготуйте домашні ласощі з натуральних продуктів без консервантів та ароматизаторів.
М'яке та ароматне желе зі стиглих та соковитих слив стане смачним десертом для дітей та дорослих.
Інгредієнти
- вода
- 600 мл
- цукор
- 5 ст. л.
- желатин
- 20 г
- сливи
- 200 г
- Сливи вимийте, видаліть кісточки та наріжте невеликими шматочками.
- Желатин залийте 100 мл води і залиште на 15-20 хвилин для набухання.
- У каструлю влийте 500 мл води, додайте цукор і сливи. Доведіть до кипіння та проваріть п'ять хвилин. Потім подрібніть занурювальним блендером в однорідне пюре та додайте желатин. Перемішайте. Охолодіть до кімнатної температури.
- Розлийте сливову масу порційно в креманки чи склянки. Відправте в холодильник на 2-3 години до застигання.
Поради:
- Прикрасьте поверхню желе шматочками слив або м'ятою.
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