Запечена сирна паска: простий рецепт

Сирне тісто запікається довго, але все рівно така паска готується значно швидше, ніж із дріжджового тіста.

Якщо не хочете возитися із довгим приготуванням традиційної паски із здобного тіста, спробуйте цей рецепт сирної. Вам не потрібно буде очікувати піднімання тіста, адже тут прості не лише складники, але і сам спосіб приготування.

Інгредієнти:

сир кисломолочний - 200 г

яйця - 8 шт.

цукор - 100 г

мигдаль - 25 г

топлене масло - 25 мл

ванілін

Приготування:

1. Сир перебийте у блендером. Можна ще додатково перетерти через сито.

2. Яйця збийте міксером і, продовжуючи збивати, з’єднуйте із сиром.

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3. Посічіть мигдаль ножем та перемішайте із цукром, топленим маслом і ваніліном.

4. Змішайте мигдаль та сирну массу.

5. Викладіть усе до форми і запікайте у розігрітій до 150-180 градусів духовці 40-50 хвилин.

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