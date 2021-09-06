Де буде народжувати принцеса Беатріс: названі варіанти

Восени принцеса Беатріс Йоркська народить свою першу дитину.

Стать малюка поки що не повідомляється, публіка дізнається про це, швидше за все, в день пологів або через деякий час після них. Західні ЗМІ вже почали міркувати, де ж буде народжувати Беатріс первістка і чи піде стопами своєї матері Сари і сестри Євгенії?

Герцогиня і принц Ендрю / Getty Images

Лікарня Портленда

лікарня Портленда / Getty Images

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Саме в цій лікарні з'явилися на світ сестри Беатріс 1988 року і її сестра Євгенія 1990 року. Госпіталь Портленд розташований в самому центрі Лондона, лише за два кроки від Риджентс-парку. Це приватний пологовий будинок, який був відкритий 1983 року і дуже популярний серед знаменитостей. Тут з'явилися на світ перші два сини подружжя Бекхемів — Бруклін і Ромео, а також тут народився і чоловік принцеси Беатріс — Едоардо Мапеллі-Моцці, а також діти Джері Голл і Ліз Герлі. Дуже ймовірно, що чоловік принцеси Беатріс буде радий, якщо його дитина також з'явиться на світ саме в цьому госпіталі. До речі, тут же первістка 2019 року народила і герцогиня Сассекська Меган, дружина принца Гаррі. Сестра Беатріс - принцеса Євгенія - також народжувала в Портленді.

Крило Ліндо, лікарня святої Марії, Паддінгтон

Lindo Wing, Кейт і Вільям з сином Луї / Associated Press

Деякі члени королівської сім'ї народжували дітей в приватному крилі Ліндо. Тут з'явилися на світ діти принцеси Діани — принци Вільям і Гаррі, а таке троє дітей подружжя Кембриджських — принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї. Як пише видання Hello! пакети послуг у зв'язку з вагітністю та пологами для нормальних пологів під керівництвом консультанта в крилі Lindo починаються від 6 100 фунтів стерлінгів за одну ніч, яка включає проживання для партнера, а також безкоштовне харчування та святковий післяобідній чай. Лікарня розташована приблизно за 14 хвилин їзди від Сент-Джеймсського палацу в Лондоні, де у Беатріс є апартаменти.

Королівський госпіталь Глостершира

Королівський госпіталь Глостершира / Getty Images

Нещодавно повідомлялося, що Беатріс і Едоардо купили будинок в Котсуолді, можливо, майбутня мати вибере для пологів Королівську лікарню Глостершира. Тут з'явилися на світ діти Пітера і Отем Філліпс — Саванна і Айла. А також тут народжувала першу дитину Зара Тіндалл, донька принцеси Анни. Пологове відділення в жіночому центрі Королівської лікарні Глостершира призначене для заохочення активних природних пологів в домашній атмосфері.

Лікарня Страуд

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Цей пологовий будинок розташований в Котсуолдсі, місці, куди переїжджають Беатріс і Едоардо до свого нового будинку. У цьому госпіталі другу дочку Ліну народила Зара Тіндалл 2018 року. До речі, нагадаємо, треті пологи Зари минули екстрено і сина вона народила вдома. Принцеса Беатріс також може вибрати варіант домашніх пологів, як народжувала її бабуся королева Єлизавета II. Але, швидше за все, вона все ж таки обере більш традиційний шлях. І, можливо, її пологи минуть тихо і не будуть висвітлюватися активно в пресі на тлі чергового скандалу, пов'язаного з батьком Беатріс — принцом Ендрю.

принцеса Беатріс / Getty Images

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