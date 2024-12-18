Кейт та Вільям з дітьми поїхали на зимовий відпочинок: де проводить канікули родина Уельських

Принц Вільям і принцеса Кейт вже вирушили до свого заміського маєтку Анмер-гол, де проведуть різдвяні та новорічні свята.

Цього тижня Кейт та Вільям Уельські офіційно почали святкувати Різдво зі своїми трьома дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї, після того, як у них почалися зимові шкільні канікули.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї / Фото: Getty Images

Уельські зараз перебувають у своєму заміському будинку Анмер-гол, у Норфолку, який став для них весільним подарунком від королеви Єлизавети II. Це улюблене місце відпочинку для сім'ї та ідеальне місце, де можна відпочити перед тим, як приєднатися до великої королівської родини на Різдвяний обід у Сандрінгемі.

Принц і принцеса Уельські на службі в Сандрінгемі 2023 року / Фото: Getty Images

Цього року Різдво має ще глибше значення з огляду на проблеми зі здоров'ям, з якими зіткнулася принцеса Кейт та король Чарльз. Монарх дуже радий, що сім'я возз'єднається на святковий період. Відомо, що свята включатимуть різдвяну вечерю, святкування Святвечора та різдвяну церковну службу у церкві Святої Марії Магдалини.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про традиції Віндзорів, яких вони дотримуються на Різдво.

Король Чарльз та королева Камілла на різдвяній службі в Сандрінгемі / Фото: Getty Images

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