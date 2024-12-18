Кейт та Вільям з дітьми поїхали на зимовий відпочинок: де проводить канікули родина Уельських

Принц Вільям і принцеса Кейт вже вирушили до свого заміського маєтку Анмер-гол, де проведуть різдвяні та новорічні свята.
Цього тижня Кейт та Вільям Уельські офіційно почали святкувати Різдво зі своїми трьома дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї, після того, як у них почалися зимові шкільні канікули.
Уельські зараз перебувають у своєму заміському будинку Анмер-гол, у Норфолку, який став для них весільним подарунком від королеви Єлизавети II. Це улюблене місце відпочинку для сім'ї та ідеальне місце, де можна відпочити перед тим, як приєднатися до великої королівської родини на Різдвяний обід у Сандрінгемі.
Цього року Різдво має ще глибше значення з огляду на проблеми зі здоров'ям, з якими зіткнулася принцеса Кейт та король Чарльз. Монарх дуже радий, що сім'я возз'єднається на святковий період. Відомо, що свята включатимуть різдвяну вечерю, святкування Святвечора та різдвяну церковну службу у церкві Святої Марії Магдалини.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про традиції Віндзорів, яких вони дотримуються на Різдво.
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