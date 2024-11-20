Заручальна каблучка Єлизавети II: кому дісталася головна прикраса британської королеви

Цього дня, 20 листопада 1947 року, відбулося весілля принцеси Єлизавети та принца Філіпа.

Ми вже розповідали раніше, що принц Філіп виготовив каблучку з діамантом, який взяв із фамільної тіари своєї матері, грецької принцеси Аліси. Мати подарувала синові цю тіару саме для того, щоб він міг використати каміння для весільної прикраси.

У день заручин про які було оголошено 9 липня 1947 року ця каблучка з трикаратним діамантом круглого огранювання в центрі і десятьма камінням поменше з платини вже сяяла на пальці спадкової принцеси.

Заручини принцеси Єлизавети та принца Філіпа / Фото: Associated Press

Довгі роки їхнього шлюбу королева Єлизавета II носила прикрасу та продовжувала це робити навіть після смерті чоловіка 2021 року. Що ж сталося із каблучкою після того, як померла монархиня?

Оскільки каблучка покійної королеви не вважається коштовністю корони, а є приватною прикрасою, швидше за все вона знаходиться в ювелірній скриньці в спеціальному сховищі.

Заручальна каблучка королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Як пише видання brides.com, після смерті королеви Єлизавети II її особливу прикрасу могла успадкувати її дочка — принцеса Анна. Хоча вона навряд чи колись її носитиме, як і її дочка – Зара Тіндалл, яка вже давно одружена, але Анна має онучок, хтось із них міг би стати потенційною володаркою каблучки в майбутньому.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Також вважається, що ще однією кандидатурою, хто може носити в майбутньому прикрасу Єлизавети II, є її онука – принцеса Шарлотта – дочка принца Вільяма (майбутнього короля) та принцеси Кейт.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Ясно одне, той, хто одягне цю каблучку, буде дійсно дуже особливим.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, якими були весільні босоніжки принцеси Єлизавети 1947 року.

Читайте також:

Весілля принцеси Єлизавети та принца Філіпа (7 фото)