Заручальна каблучка Єлизавети II: кому дісталася головна прикраса британської королеви

Цього дня, 20 листопада 1947 року, відбулося весілля принцеси Єлизавети та принца Філіпа.
Ми вже розповідали раніше, що принц Філіп виготовив каблучку з діамантом, який взяв із фамільної тіари своєї матері, грецької принцеси Аліси. Мати подарувала синові цю тіару саме для того, щоб він міг використати каміння для весільної прикраси.
У день заручин про які було оголошено 9 липня 1947 року ця каблучка з трикаратним діамантом круглого огранювання в центрі і десятьма камінням поменше з платини вже сяяла на пальці спадкової принцеси.
Довгі роки їхнього шлюбу королева Єлизавета II носила прикрасу та продовжувала це робити навіть після смерті чоловіка 2021 року. Що ж сталося із каблучкою після того, як померла монархиня?
Оскільки каблучка покійної королеви не вважається коштовністю корони, а є приватною прикрасою, швидше за все вона знаходиться в ювелірній скриньці в спеціальному сховищі.
Як пише видання brides.com, після смерті королеви Єлизавети II її особливу прикрасу могла успадкувати її дочка — принцеса Анна. Хоча вона навряд чи колись її носитиме, як і її дочка – Зара Тіндалл, яка вже давно одружена, але Анна має онучок, хтось із них міг би стати потенційною володаркою каблучки в майбутньому.
Також вважається, що ще однією кандидатурою, хто може носити в майбутньому прикрасу Єлизавети II, є її онука – принцеса Шарлотта – дочка принца Вільяма (майбутнього короля) та принцеси Кейт.
Ясно одне, той, хто одягне цю каблучку, буде дійсно дуже особливим.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, якими були весільні босоніжки принцеси Єлизавети 1947 року.
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