Вона розкішна: Тіна Кароль у блакитно-жовтій сукні виступила в Японії на підтримку України

Вона розкішна: Тіна Кароль у блакитно-жовтій сукні виступила в Японії на підтримку України

Артистка в межах свого візиту до Японії виступила на популярному фешнзаході.

Тіна Кароль виступила у Японії на "Rakuten Girls Award 2022" – найпопулярнішому модному та музичному заході для жінок.

Своїм виступом артистка хоче привернути увагу світової спільноти до війни в Україні і до критичного стану людей в умовах гуманітарної кризи.

Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

На сцені Кароль з'явилася у розкішному патріотичному вбранні – пишній блакитно-жовтій сукні з декольте, розрізом і пишними рукавами.

Співачка виголосила промову, в якій подякувала Японії за підтримку.

Після виступу посол США в Японії Рам Емануель подарував Тіні синьо-жовтий букет квітів.

"Для мене честь бути гостем генерального директора Rakuten Mikitani-san на виступі української співачки Тіни Кароль, щоб зібрати гроші для народу України. Зворушений її голосом та її посланням миру", - сказав посол.

Нагадаємо, Тіна Кароль приїхала до Японії на запрошення японського бізнесмена та мільярдера Хіросі Мікітані. Під час зустрічі в аеропорту іін подарував артистці жовті соняшники. До речі, Хіросі познайомився з Тіною у 2019 році, коли він приїжджав до України на зустріч з Володимиром Зеленським.

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