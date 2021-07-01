Королева сердець: у Британії відзначили 60-ти річчя принцеси Діани

Її життя порівнювали з казкою про Попелюшку, яка вийшла заміж за принца.

У четвер, 1 липня, британці відзначили ювілей жінки, яку вважають однією з найвидатніших постатей країни - загиблої у автокатастрофі принцеси Діани. Про те, чому леді Ді залишилася у серцях британців та яку ціну заплатила за загальну любов, йдеться 1 липня в сюжеті ТСН.19:30.

У день ювілею фанати принцеси Діани вже о п’ятій годині ранку прикрасили ворота палацу, де вона жила, живими квітами, фотографіями і повітряними кульками.

Вона була надзвичайно близькою до людей і водночас її називали іконою стилю. Раніше члени монаршої родини вели більш закрите для публіки життя.

Як благодійниця леді Діана проводила години у шпиталях, даючи розраду хворим дітям, а в розпал епідемії СНІДу не побоялася показати світу людське ставлення до інфікованих тоді не вивченою ще хворобою. А ще вона наважилася пройти нещодавно розмінованим полем.

Своїми спогадами про принцесу Діану поділився Абдул Дауд, власник кафе, розташованого неподалік палацу, який назвав свій заклад її іменем. Свого часу це так зворушило леді Діану, що вона нерідко забігала до нього на чай, часом разом із принцами.

“Кожного дня народження я посилав їй квіти. І або вона сама заходила подякувати, або зупиняла машину посеред вулиці, висовувалася у вікно і кричала "Абдуле, дякую за квіти, люблю!", або надсилала листівку”, - пригадував він.

Сьогодні Абдул залишив свій букет у день народження принцеси під Кенсингтонським палацом, де жила Діана зі своєю родиною і який тепер перетворили на меморіал на її честь.

Скріншот відео

До ювілею принцеси у тутешньому парку встановили її пам’ятник та висадили чотири тисячі її улюблених квітів. Церемонію не відвідали ні її колишній, ані королева - лише сини Вільям та Гаррі і родина Спенсерів.

Життя принцеси Діани порівнювали з казкою про Попелюшку, адже вона була дівчиною, що працювала вихователькою у садочку, але зрештою вийшла за принца. Вона стала першою у Британії дружиною принца, яка до весілля мала роботу.

Щоправда, народилася Діана в аристократичній родині Спенсерів і отримала гарну освіту. У шлюбі з принцом Чарльзом, який тривав15 років, були і миті щастя, і проблеми, і зради. Про невірність чоловіка, булімію та нещасливе життя у королівській родині Діана розповіла перед самим розлученням у відвертому інтерв'ю ВВС.

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Леді Діана загинула у серпні 1997-го під час втечі від папараці, коли її автомобіль розбився у паризькому тунелі. Саме настирливих представників преси син Діани принц Гаррі звинувачує у смерті матері. До речі, його дружину Меган спочатку також порівнювали з Діаною через ставлення до неї з боку королівської родини та проблеми з британськими таблоїдами.

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