Чому ми сильно пітніємо: 9 поширених тригерів і шляхи вирішення проблеми

Якщо цього літа ваше потовиділення помітно сильніше, ніж зазвичай, це може бути викликане різними факторами: від симптомів менопаузи до способу життя.

Якщо ви виявляєте, що потієте сильніше, ніж більшість інших людей або сильнільше, ніж зазвичай, або настільки сильно, що це серйозно впливає на ваше життя, це може бути пов'язане не лише з погодою.

Про те, що сприяє підвищеному потовиділенню, Woman&home поговорив з експертами.

Якщо ви бачите, що потовиділення впливає на вашу повсякденну діяльність і ваша шкіра залишається вологою протягом тривалого часу на таких ділянках, як пахви, руки, підошви та обличчя, це може бути ознакою чогось серйознішого, каже дерматологиня і докторка медичних наук, косметологиня, докторка Лія Тоттон.

Отже, що викликає підвищене потовиділення?

Первинний гіпергідроз

Гіпергідроз – це технічна назва надмірного потовиділення, не викликаного іншим захворюванням, спекою або фізичними вправами, каже докторка Майоні Гунератне, фахівчиня з функціональної медицини. Гіпергідроз часто вражає певні області, як-от долоні, підошви ніг, пахви та обличчя. Точна причина невідома, але це може бути пов'язане з гіперактивністю потових залоз.

Люди з первинним гіпергідрозом часто потіють настільки сильно, що піт проступає через одяг і капає зі шкіри.

Причина первинного гіпергідрозу невідома, але вважається, що він виникає через надмірну стимуляцію екринових потових залоз, спричинену нервовою системою, пояснює докторка Авін Конноллі, консультантка-дерматологиня.

Вторинний гіпергідроз

Первинний гіпергідроз є захворюванням сам по собі, водночас вторинний гіпергідроз зазвичай є симптомом інших медичних проблем, як-от гіпертиреоз, діабет та деякі інфекції, каже докторка Гунератне.

Якщо ви відчуваєте постійне або сильне надмірне потовиділення, важливо проконсультуватися з лікарем, щоб визначити основну причину та вивчити відповідні варіанти лікування.

Стрес

Емоційні фактори, як-от стрес, тривога та нервозність, можуть стимулювати потові залози, що призводить до підвищеного потовиділення, каже докторка Гунератне.

Це відбувається тому, що у нас збільшується частота серцевих скорочень, що призводить до викиду адреналіну по всьому тілу і викликає виділення поту з екринових залоз на руках, лобі та підошвах. Отже, якщо ви виявите, що піт сконцентрований у цих зонах, причиною може бути високий рівень кортизолу.

Менопауза

Одним із найпомітніших симптомів перименопаузи є пітливість – як приливи жару, так і нічна пітливість. Нічна пітливість – це епізоди надмірного потовиділення, які виникають під час сну, часто просочуючи нічний одяг і постільну білизну, водночас припливи зазвичай виникають протягом дня і супроводжуються відчуттям, що шкіра гаряча протягом всього лише 30 секунд, каже докторка Гунератне.

Це найпоширеніший симптом, з яким стикаються жінки в період менопаузи через гормональні зміни. Під час менопаузи рівень естрогену коливається і зрештою знижується. Оскільки гормон допомагає регулювати систему контролю за температурою тіла, зниження його рівня може призвести до того, що гіпоталамус (термостат організму) стане чутливішим до невеликих змін температури тіла, запускаючи потовиділення як механізм охолодження.

Деякі ліки

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Більшість ліків, включно зі звичайними знеболювальними, як-от парацетамол та ібупрофен, мають побічні ефекти, зокрема й потовиділення.

Зазвичай це ліки, які якимось чином впливають на мозок, і серед них антидепресанти, нейролептики та опіоїди.

Зайва вага

Зайва вага / Фото: Credits

Якщо у вас надмірна вага, ви можете виявити, що потієте більше, ніж інші люди. Розмір тіла є одним із факторів, які можуть призвести до надмірного потовиділення, стверджує Ніна Пріск, медсестра-косметологиня. Чим більша людина, тим більша у неї маса тіла і, отже, тим більше тепла генерує її тіло. Отже, для його охолодження потрібно більше поту.

Надлишок жиру в організмі може також діяти як ізоляція, зазначає докторка Гунератне, утримуючи тепло та підвищуючи температуру тіла.

Занадто багато алкоголю

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Ви можете здивуватися, дізнавшись, що вживання занадто багато алкоголю може призвести до надмірного потовиділення протягом кількох днів, а не годин. Алкоголь може збільшити частоту серцевих скорочень і викликати розширення кровоносних судин, а також вплинути на природний гормональний баланс, що може призвести до потовиділення, каже медсестра Пріск.

Алкоголь також є сечогінним засобом – речовиною, яка змушує організм втрачати воду через підвищене сечовипускання. У відповідь він виробляє більше поту, щоб компенсувати це.

Коли ми відчуваємо похмілля, організм переробляє алкоголь і виробляє хімічну сполуку під назвою ацетальдегід, яка може спричинити потовиділення, нудоту та прискорення серцевого ритму.

Якщо ви часто надмірно потієте через надмірне вживання алкоголю, можливо, варто скоротити вживання алкоголю або навіть повністю відмовитися від нього.

Гостра їжа

Спеції

Краще уникати гострої їжі, яка містить перець, якщо ви сильно потієте. Гострий перець чилі містить хімічну речовину під назвою капсаїцин, яка змушує організм думати, що він перегрівається, викликаючи відчуття тепла в тілі та спричиняючи потовиділення, щоб охолодити вас.

Ваше тіло підтримує стабільну внутрішню температуру завдяки випаровуванню тепла. Це основний принцип фізики – тепло вашого тіла використовується для перетворення крапель поту на пару і ваша температура знижується.

Занадто багато кофеїну

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Деякі дослідження показують, що чим більше кофеїну ви п'єте, тим більше ви потієте. У той час, як багато хто з нас насолоджується чашкою кави або чаю, щоб почати день, той самий кофеїн, який будить мозок, активує центральну нервову систему, підвищує частоту серцевих скорочень і, як наслідок, змушує тіло потіти.

Якщо ви п'єте гарячий напій з кофеїном, поєднання кофеїну та тепла напою може ще більше погіршити проблему, тому, можливо, варто спробувати альтернативу кофеїну, якщо ви виявите, що це відбувається часто.

Чи можна зменшити потовиділення

Хоча ліків від гіпергідрозу не існує, потовиділення можна зменшити. Введення міорелаксанту в зони, схильні до більшого потовиділення, наприклад, у шкіру голови, лоб, пахви та підошви, блокує нервові сигнали потовиділення в потових залозах і зупиняє надмірне потовиділення, каже докторка Тоттон.

Це має зупинити надмірне потовиділення протягом двох тижнів після ін'єкції, але триває лише шість місяців, тому це не остаточне рішення. Але крім дотримання правил гігієни, ви можете внести зміни до способу життя, які здатні зменшити інтенсивність потовиділення:

Дієта. Зменшення споживання гострої їжі, кофеїну та алкоголю може допомогти впоратися з надмірним потовиділенням, а підтримка гідратації може допомогти регулювати температуру тіла та зменшити потовиділення.

Зменшення споживання гострої їжі, кофеїну та алкоголю може допомогти впоратися з надмірним потовиділенням, а підтримка гідратації може допомогти регулювати температуру тіла та зменшити потовиділення. Розслаблення. Стрес є поширеною причиною надмірного потовиділення, тому може допомогти використання методів релаксації та усвідомленості. Іноді може бути потрібна консультація психолога, щоб впоратися з основною тривогою.

Стрес є поширеною причиною надмірного потовиділення, тому може допомогти використання методів релаксації та усвідомленості. Іноді може бути потрібна консультація психолога, щоб впоратися з основною тривогою. Спорт. Хоча фізичні вправи можуть викликати потовиділення під час занять, регулярна фізична активність може покращити загальну фізичну форму та допомогти ефективніше регулювати температуру тіла, потенційно зменшуючи потовиділення у довгостроковій перспективі.

Хоча фізичні вправи можуть викликати потовиділення під час занять, регулярна фізична активність може покращити загальну фізичну форму та допомогти ефективніше регулювати температуру тіла, потенційно зменшуючи потовиділення у довгостроковій перспективі. Антиперспіранти. Тим, хто відчуває підвищене потовиділення, часто рекомендуються антиперспіранти, які містять хлорид алюмінію. Наносьте на чисту й суху шкіру на ніч та змивайте вранці. Хлорид алюмінію тимчасово блокує потові протоки, що зменшує кількість поту.

Коли варто звернутися до лікаря

Експерти кажуть, що вам варто звернутися до лікаря з приводу надмірного потовиділення, якщо воно якось починає впливати на ваше життя, оскільки ви можете мати справу з гіпергідрозом. Він зазвичай зумовлений генетикою. Однак люди можуть страждати від гіпергідрозу через надактивність потових залоз, що може бути пов'язане з проблемами нервової системи або станом здоров'я, каже докторка Тоттон.

Важливо своєчасно і повністю діагностувати проблему, щоб переконатися, що надмірне потовиділення не спричинене іншим, потенційно небезпечним станом здоров'я.

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