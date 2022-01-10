5 книжок, які вас зацікавлять

Вважається, що зимова пора – час для затишного читання в кріслі, під пледом, з чашкою чаю або кави.

Утім, книги у цій добірці не дадуть задрімати над паперовими сторінками, оскільки все у них – наче в кіно. Містичні ритуали, фантастичне майбутнє, переінакшені голлівудські канони. Словом, не відпочинеш, а скоріше надихнешся енергією нових відкриттів - у знайомих авторах та новинках-бестселерах.

Артур Мекен. Зібрання творів. – К.: Видавництво Жупанського, 2021

Серед прихильників творчості цього автора був Говард Філіпс Лавкрафт, який дуже схвально відгукувався про його доробок у своєму відомому есеї "Надприродний жах у літературі". Вважається, що тексти Мекена значним чином вплинули на Лавкрафта у творенні його "Міфів Ктулху". Творами письменника захоплювалися також інші знамениті сучасники – Артур Конан Дойл, Вільям Батлер Єйтс та Оскар Вайлд. Відомий містик Алістер Кровлі відзначав магічну правдивість творів Мекена, Хорхе Луїс Борхес назвав Артура Мекена великим письменником, який своєю творчістю передбачив появу магічного реалізму, а Стівен Кінг якось сказав в інтерв’ю, що, можливо, "Великий бог Пан" – найкращий твір літератури жахів, будь-коли написаний англійською мовою. Слід додати, що одним із найголовніших мотивів у творчості Артура Мекена /1863–1947/ – англійського письменника і містика, члена окультного товариства "Орден Золотої Зорі" – є фольклорний образ "маленького народу", фейрі, яких він, на противагу усталеній традиції, описує як давніх, таємничих і ворожих людям істот, наділених надприродними властивостями і містичними знаннями, а також приховані за запоною буденності інші реальності. Шлях до них відкривається через давні забуті й заборонені ритуали – рештки таємних, майже втрачених знань. Публікація найвідомішої повісті Артура Мекена "Великий бог Пан" збурила тогочасне суспільство, яке побачило в ній натяки на давні містичні ритуали і сексуальні перверзії.

Френк Герберт. Єретики Дюни. - Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2022

Ця книга – продовження бестселера, який став популярним у всьому світі. "Її метою було створити інший погляд на заселену людьми планету - як на енергетичний механізм, - розповідає автор про свій первісний задум. - Вона мусила проникнути у взаємозв’язок політичних і економічних концепцій. А ще - дослідити абсолютне передбачення та його пастки. У ній мало йтися про наркотик, який розширює свідомість, і про те, що може статися внаслідок залежності від такої речовини. Про те, як питна вода стала аналогом нафти та самої води, субстанції, запас якої зменшується з кожним днем. Отож це мав бути екологічний роман із численними підтекстами…" У новій історії мовиться про те, як минуло півтори тисячі років, відколи не стало Бога-Імператора Лето ІІ Атріда. Після смерті Тирана Сестринство Бене Ґессерит відновило свою давню потугу, проте перед ним постали нові виклики. Превелебні Матері мусять протистояти підступним тлейлаксові і таємничим Всечесним Матронам із дальніх рубежів Усесвіту. Боронити Бене Ґессерит Мати Настоятелька Тараза доручає своєму найвідданішому слузі - ментатові-башару Майлсу Теґу. А тим часом із пустельного Ракіса, давньої обителі Бога-Імператора, до Сестринства доходять нові бентежні вісті - з’явилася дівчинка, що вміє наказувати піщаним червам… "Цією мовою можна лише говорити, та годі її перекласти, - дізнаємося ми. - Щоб збагнути значення, слід пройти крізь цей досвід, але навіть тоді воно змінюється в тебе на очах. Врешті-решт, "шляхетна мета" була досвідом, який неможливо перекласти. Та, глянувши донизу, на грубу, невразли­ву до спеки шкуру черва з ракіанської пустелі, Одраде знала, що вона бачить: видимий доказ шляхетної мети. Тихо гукнула йому: - Гей! Старий хробаче! Це був твій задум? Відповіді не було, та насправді вона її і не чекала".

Абір Мухерджі. Людина, що підводиться. – Х.: Фабула, 2020

Події цього роману з карколомним сюжетом відбуваються у Калькутті за вісімнадцять років до проголошення Індією незалежності від англійських колонізаторів. Саме у цей час стається вбивство високопосадового чиновника – помічника губернатора Бенгалії, яким нас захоплюють вже від перших рядків роману. Труп знайшов випадковий перехожий, смерть була жахлива. "Була ще й записка, - повідомляє герой роману. - Заплямований кров’ю папірець, зім’ятий і запханий до рота, як корок до пляшки. Цікава деталь, щось новеньке. Коли вважаєш, що вже все бачив, відчуваєш певне задоволення, якщо вбивця ще може здивувати". Утім, дивуватися особливо нема чому. "Більше попереджень не буде. Вулицями потече англійська кров. Геть з Індії!" - було в записці, тож підозра падає на терористів-революціонерів, оскільки у країні розпочався черговий етап національно-визвольного руху за незалежність Індії. Паралельно з убивством важливого посадовця здійснюється ще один важливий злочин – група бандитів нападає на поштово-пасажирський потяг, убиває охоронця, але нічого не грабує і не викрадає. Обидва злочини розслідує згаданий герой, відважний капітан Віндгем. І розслідування триває у кращих зразках детективного дійства.

Джон Скальці. Війна старого. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2021

Мабуть, багато хто помітив, що останнім часом зірки Голівуду полюбляють зніматися у фільмах категорії "б", не більше. Їх багато, цих фільмів, і не лише Брюс Вілліс лідирує у цьому рейтингу "карантинного" кінематографу. Можливо, це й є "живе" життя, коли важить не бюджет, а можливість висловитися? У книжці "Війна старого" саме про це, але подивіться, в якій формі! Точніше, почитайте. Хай там як, але на свою сімдесят п’яту річницю, знехтувавши усіма "голлівудськими" канонами, головний герой цього роману Джон Перрі зробив дві речі. По-перше, відвідав могилу дружини, що вже немало для одинаків типу Буковскі. По-друге, записався до армії. Але яка це армія, знаєте? Адже людство, за сюжетом, нарешті вийшло у дальній космос. І тут буде доречно згадати "П’ятий елемент" з тим самим "ретроградом" Віллісом, але наразі не до кохання, адже довколишні планети, придатні для життя, трапляються доволі рідко – і чужинські раси готові битися за них з нами на смерть. Що робити, доводиться битися. І не в барі, зважте. Треба захищати Землю, чи пак виборювати право на додаткову житлоплощу. Далеко від Землі війна – жорстока, кривава, невгамовна – точиться упродовж десятиріч. Тим часом Земля – планета на задвірках галактики – постачає людські ресурси до лав Колоніальних Сил Оборони. Усі знають – коли наближається вік виходу на пенсію, можна записатися до КСО. Молоді люди їм не потрібні; вони приймають лише тих, у кого за плечима десятиріччя життєвого досвіду. Розумієте, про кого з категорії "б" йдеться? Два роки на передовій – це вам не до кіно сходити. Якщо виживеш – отримаєш щедру ділянку для проживання на будь-якій так важко здобутій колоніальній планеті. Тож наш Джон Перрі погодився на таке, хоча не мав жодного уявлення, що на нього очікує.

Чан Чжін Сон. Улюблений керівник. – BookChef, 2021

Це захоплива історія життя придворного поета Кім Чен Іра, який пройшов шлях від обласканого увагою та державними нагородами поета – до утікача у вільний світ. Свого часу, здобувши звання лауреата державних премій, наш герой на ім’я Чан Чжін Сон міг розраховувати на безбідне життя члена привілейованого класу Північної Кореї. Де, нагадаймо, все було так, як донедавна у Радянському Союзі, і де завдяки продовольчому забезпеченню через спецрозподільник (навіть коли населення потерпало від голоду), пропуску на вільне пересування країною, доступу до суворо цензурованої інформації та персональним аудієнціям у самого Кім Чен Іра, життя поета в Пхеньяні здавалося легким та безтурботним. Тут навіть читання забороненої літератури було таке саме, як у нас донедавна: можна, але не всім. Тож коли друг нашого героя губить примірник забороненого іноземного журналу, виданого поетові для службового користування, у нього не залишається іншого вибору, ніж зважитися на втечу заради порятунку власного життя. Система, нагадаймо, була закритою від імперіалістичного впливу, як колись СРСР, тому зарубіжна зараза видавалася особливо привілейованим слугам режиму, і то у дозованій кількості. Далі, як і в будь-якій дисидентській історії, пішли дивовижні викриття та неймовірні подробиці, які, висловлені зокрема на сторінках "Улюбленого керівника", дають читачеві справжнє уявлення про жахіття повсякденного життя у Північній Кореї.

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