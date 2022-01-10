5 книг, которые вас заинтересуют

Считается, что зима – время для уютного чтения в кресле, под пледом, с чашкой чая или кофе.

Впрочем, книги в этой подборке не дадут задремать над бумажными страницами, поскольку все в них, как в кино. Мистические ритуалы, фантастическое будущее, переиначенные голливудские каноны. Словом, не отдохнешь, а скорее, напитаешься энергией новых открытий – у знакомых авторов и в новинках-бестселлерах.

Артур Мэкен. Собрание сочинений. – К.: Издательство Жупанского, 2021

Среди поклонников творчества этого автора был Говард Филипс Лавкрафт, который очень одобрительно отзывался о его наследии в своем известном эссе "Сверхъестественный ужас в литературе". Считается, что тексты Мэкена оказали значительное влияние на Лавкрафта в творении его "Мифов Ктулху". Произведениями писателя восхищались другие знаменитые современники – Артур Конан Дойл, Уильям Батлер Йейтс и Оскар Уайльд. Известный мистик Алистер Кровли отмечал магическую правдивость произведений Мэкена, Хорхе Луис Борхес назвал Артура Мэкена великим писателем, который своим творчеством предсказал появление магического реализма, а Стивен Кинг как-то сказал в интервью, что, возможно, "Великий бог Пан" – лучшее произведение ужасов, когда-либо написанный на английском языке. Следует добавить, что одним из самых главных мотивов в творчестве Артура Мэкена (1863–1947) – английского писателя и мистика, члена оккультного общества "Орден Золотой Зари" — фольклорный образ "маленького народа", фейри, которых он, в противоположность устоявшейся традиции, описывает как древних, таинственных и враждебных людям существ, наделенных сверхъестественными свойствами и мистическими знаниями, а также скрытые по поводу обыденности другие реальности. Путь к ним открывается через древние забытые и запретные ритуалы – остатки тайных, почти утраченных знаний. Публикация известнейшей повести Артура Мэкена "Великий бог Пан" возмутила тогдашнее общество, увидевшее в ней намеки на давние мистические ритуалы и сексуальные перверзии.

Фрэнк Герберт. Еретики Дюны. – Х.: Клуб Семейного Досуга, 2022

Эта книга – продолжение ставшего популярным во всем мире бестселлера. "Ее целью было создать другой взгляд на заселенную людьми планету — как на энергетический механизм, — рассказывает автор о своем первоначальном замысле. —Она должна была проникнуть во взаимосвязь политических и экономических концепций. А еще исследовать абсолютное предсказание и его ловушки. В ней мало речь идет о наркотике, который расширяет сознание, и о том, что может произойти в зависимости от такого вещества, о том, как питьевая вода стала аналогом нефти и самой воды, субстанции, запас которой уменьшается с каждым днем. Это должен быть экологический роман с многочисленными подтекстами…"

В новой истории говорится о том, как прошло полторы тысячи лет, как не стало Бога-Императора Лето II Атрида. После смерти Тирана Сестринство Бене Гессерит восстановило свою давнюю мощь, однако перед ним предстали новые вызовы. Преподобные Матери должны противостоять коварным тлейлаксам и таинственным Всечестным Матронам из дальних рубежей Вселенной. Охранять Бене Гесерит Мать Настоятельница Тараза поручает своему преданному слуге — ментату-башару Майлсу Тегу. А между тем из пустынного Ракиса, древней обители Бога-Императора, до Сестринства доходят новые тревожные вести — появилась девочка, умеющая приказывать песчаным червям… "На этом языке можно только говорить, но не перевести его, - узнаем мы. - Чтобы понять значение, следует пройти сквозь этот опыт, но даже тогда оно меняется у тебя на глазах. В конце концов, "благородная цель" была опытом, который невозможно перевести. Но, взглянув вниз, на грубую, неуязвимую до жары шкуру червя из ракианской пустыни, Одраде знала, что она видит: видимое доказательство благородной цели. Тихо крикнула ему: - Эй!Старый червь! Это был твой замысел? Ответа не было, но на самом деле она его и не ждала".

Абир Мукерджи. Человек с большим будущим. – Х.: Фабула, 2020

События в этом романе со сногсшибательным сюжетом происходят в Калькутте за восемнадцать лет до провозглашения в Индии независимости от английских колонизаторов. Именно в это время происходит убийство высокопоставленного чиновника – помощника губернатора Бенгалии, которым нас увлекают уже с первых строк романа. Труп нашел случайный прохожий, смерть была ужасна. "Была еще и записка, — сообщает герой романа. — Запятнанная кровью бумажка, скомканная и запиханная в рот, как пробка к бутылке. Интересная деталь, что-то новенькое. Когда считаешь, что уже все видел, испытываешь определенное удовольствие, если убийца еще может удивить. Впрочем, удивляться особенно нечему. "Больше предупреждений не будет. По улицам потечет английская кровь. Прочь из Индии!" — было в записке, так что подозрение падает на террористов-революционеров, поскольку в стране начался очередной этап национально-освободительного движения за независимость Индии. Параллельно с убийством важного чиновника совершается еще одно важное преступление – группа бандитов нападает на почтово-пассажирский поезд, убивают охранника, но ничего не грабят и не похищают. Оба преступления расследует упомянутый герой, бесстрашный капитан Виндгем. И расследование продолжается в лучших образцах детективного действа.

Джон Скальци. Война старика. – Тернополь: Учебная книга – Богдан, 2021

Пожалуй, многие заметили, что в последнее время звезды Голливуда любят сниматься в фильмах категории "В", не больше. Их много, этих фильмов, и не только Брюс Уиллис лидирует в этом рейтинге "карантинного" кинематографа. Возможно, это и есть "живая" жизнь, когда важен не бюджет, а возможность высказаться? В книге "Война старика" именно об этом, но посмотрите, в какой форме! Вернее, почитайте. Как бы там ни было, но в свою семьдесят пятую годовщину, наплевав на все "голливудские" каноны, главный герой этого романа Джон Перри сделал две вещи. Во-первых, посетил могилу жены, что уже немало для одиночек типа Буковски. Во-вторых, записался в армию. Но какая армия, знаете? Ведь человечество, по сюжету, наконец-то вышло в дальний космос. И здесь будет уместно вспомнить "Пятый элемент" с тем же "ретроградом" Уиллисом, но пока не до любви, ведь близлежащие планеты, пригодные для жизни, встречаются довольно редко – и чужие расы готовы сражаться за них с нами насмерть. Что делать, приходится драться. И не в баре, учтите. Надо защищать Землю или бороться за право на дополнительную жилплощадь. Вдали от Земли война – жестокая, кровавая, неугасающая – идет в течение десятилетий. Между тем Земля – планета на задворках галактики – поставляет человеческие ресурсы в ряды Колониальных Сил Обороны. Все знают – когда приближается возраст ухода на пенсию, можно записаться в КСВ. Молодые люди им не нужны; они принимают только тех, у кого за плечами десятилетия жизненный опыт. Понимаете, о ком идет речь из категории "В"? Два года на передовой – это вам не в кино сходить. Если выживешь – получишь щедрый участок для проживания на любой с трудом добытой колониальной планете. Поэтому наш Джон Перри согласился на это, хотя не имел никакого представления, что его ожидает.

Чан Чжин Сон. Любимый руководитель. – BookChef, 2021

Это увлекательная история жизни придворного поэта Ким Чен Ира, прошедшего путь от обласканного вниманием и государственными наградами поэта до беглеца в свободный мир. В свое время, получив звание лауреата государственных премий, наш герой по имени Чан Чжин Сон мог рассчитывать на безбедную жизнь члена привилегированного класса Северной Кореи. Где, напомним, все было так, как недавно в Советском Союзе, и где благодаря продовольственному обеспечению через спецраспределитель (даже когда население пострадало от голода), пропуска на свободное передвижение по стране, доступа к строго цензурированной информации и персональным аудиенциям у самого Ким Чен Ира, жизнь поэта в Пхеньяне казалась легкой и беззаботной. Здесь даже чтение запретной литературы было такое же, как у нас недавно: можно, но не всем. Поэтому, когда друг нашего героя теряет экземпляр запретного иностранного журнала, выданного поэту для служебного пользования, у него не остается другого выбора, как решиться на бегство ради спасения собственной жизни. Система, напомним, была закрыта от империалистического влияния, как прежде СССР, поэтому зарубежная "зараза" выдавалась особенно привилегированным слугам режима, и то в дозированном количестве. Далее, как в любой диссидентской истории, последовали удивительные разоблачения и невероятные подробности, которые, будучи высказаны, в частности, на страницах "Любимого руководителя", дают читателю подлинное представление об ужасе повседневной жизни в Северной Корее.

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