"Ти" — провальний серіал про психопата, який чомусь злетів

Не встиг світ "охолонути" від обговорень південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", як на горизонті з'явилася нова (добре забута стара) історія.

Йдеться про серіал "Ти", який якимось магічним чином потрапив до категорії найпопулярніших серіалів Netflix.

"Чому магічно?" — запитаєте ви. Але відповідь проста: серіал не новий і 15 жовтня на стрімінговому сервісі вийшов його вже третій сезон. Деякий час після релізу він тримався на першому місці, але поступово опустився на другу позицію. У рейтингу найпопулярніших шоу ще продовжують лідирувати "Гра в кальмара".

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Але якби після свого виходу "Ти" не зайняв першу позицію, а "Гра в кальмара" протрималася на першому місці 29 днів, то змогла б побити рекорд серіалу "Джіні і Джорджія". Так корейський серіал протримався на першому місці 24 дні ставши найтривалышим періодом лідерства для неангломовних шоу на Netflix.

Що особливого в серіалі

"Ти" вперше вийшов ще 2018 року на американському кабельному каналі Lifetime. Серіал йшов у традиційному форматі — по одному епізоду на тиждень, але тоді зовсім не злетів, зібравши біля екранів лише близько 500 тисяч глядачів. Після того, як сезон був завершений на телебаченні, серіал продали Netflix. Стрімінговий сервіс зробив хід конем і запустив другий сезон цього шоу в період різдвяних свят — час вихідних. Так "Ти" залучив до екранів близько 8 мільйонів глядачів.

Попри успіх і бентежливий сюжет, серіал неодноразово піддавався критиці через романтизацію головного героя, який є серійним маніяком. Спираючись на успішні перегляди, компанія все ж вирішила продовжити серіал на 3 сезон, а нещодавно стало відомо, що вийде ще й 4.

Але в глядацькому рейтингу поки що "Ти" не обігнав "Гру в кальмара", "Хід королеви" або "Відьмака", адже у всіх цих серіалів рейтинг IMDb понад 8, а "Ти" поки що тримається на позиції 7,7.

Також це шоу стало гучним поверненням на екрани зірки серіалу "Пліткарка" Пенна Беджлі, який тривалий час з'являвся лише в посередніх фільмах і серіалах категорії В.

Про що серіал

У серіалі розповідається про чарівного і скромного працівника книгарні у Нью-Йорку Джо Голдберга. Якось на роботі він знайомиться з молодою письменницею Гвиневрою Бек, стає одержимий дівчиною, і починає здійснювати страшні злочини заради неї.

У другому сезоні герой їде до Лос-Анджелеса, вирішує почати життя з чистого аркуша, забути минуле і змінює ім'я. Але в новому місті він знову знайомиться і закохується і цього разу в Лав Куїнн. Однак минуле героя не залишає і старі звички нагадують про себе.

У третьому сезоні Джо і Лав одружуються, і у них з'являється син Генрі. Вони переїжджають у передмістя, де у героя знову розвиваються його нав'язливі маніакальні звички стосовно інших жінок.

Трейлер третього сезону серіалу:

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