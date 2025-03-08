3D-друк пеніса: інновація, яка може допомогти багатьом чоловікам

Дослідники сподіваються, що у майбутньому цей метод допоможе чоловікам із травмами пеніса та еректильною дисфункцією.

Вчені зробили революційний прорив у біомедицині, створивши модель статевого члена на 3D-принтері, яка може досягати ерекції.

Про це йдеться в опублікованому 4 березня в журналі Nature Biomedical Engineering.

У статевому члені людини є два кавернозні тіла, які наповнюються кров’ю під час ерекції, та губчасте тіло, що оточує уретру. Ці структури покриті білковою оболонкою, яка підтримує форму органа.

Одним із серйозних порушень є хвороба Пейроні, що спричиняє фіброзні рубці у білковій оболонці. Це може викликати болючу та викривлену ерекцію. За даними Британської асоціації урологів, це захворювання зустрічається у 6-10% чоловіків.

Проте, науковці надрукували модель статевого члена із спеціального гідрогелю. Цей матеріал утримує рідину та розширюється, імітуючи природну ерекцію.

Як 3D-друк допоміг тваринам

Дослідники засіяли штучні кавернозні тіла клітинами пеніса кролів і свиней, щоб уникнути відторгнення імплантатів. Через кілька тижнів після операції тварини змогли досягати ерекції, спаровуватися та успішно розмножуватися.

Що це означає для людей

Хоча сучасна модель ще не містить нервів, кровоносних судин та уретри, науковці сподіваються, що зможуть удосконалити технологію.

"Майбутні дослідження можуть зосередитися на регенерації нервів та створенні штучних кровоносних судин", – зазначають автори роботи.

Технологія 3D-друку пеніса може стати альтернативою трансплантації, яка наразі проводиться вкрай рідко через ризики відторгнення тканин і складність відновлення функцій органа.

Нагадаємо, вчені відкрили ген ожиріння, який змушує людей і собак набирати зайві кілограми.

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