МКС залишиться на орбіті довше: стало відомо до якого року

МКС / © NASA

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Міжнародна космічна станція (МКС) залишатиметься в експлуатації щонайменше до 2028 року, а виведення її з орбіти планують на 2030-й.

Про це повідомило видання France24.

Домовленість стала результатом першої очної зустрічі очільників NASA та «Роскосмосу» із 2018 року. Російська сторона також заявила про плани обговорити співпрацю, коли будуть розгорнуті національні орбітальні станції, які стануть наступниками МКС, а також як «їх експлуатувати та проводити серію місій у глибокий космос».

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Зустріч відбулася попри міжнародну ізоляцію Росії, спричинену її повномасштабним вторгненням в Україну. Водночас космос залишається одним з останніх напрямків співпраці між США та державою-агресором.

У квітні 2023 року РФ заявила про намір продовжувати використовувати свій сегмент цієї орбітальної лабораторії ще кілька років. Водночас Кремль продовжує просувати проєкт створення власної орбітальної станції, перший модуль якої, за словами російського диктатора Володимира Путіна, може з’явитися у 2027 році. Утім, на заваді цьому стоїть хронічна нестача фінансування, технічні збої та корупція в російському космічному секторі.

Нагадаємо, що станція МКС функціонує з 1998 року. Її первинне закриття планувалося на 2024 рік, однак за оцінками NASA вона здатна працювати до 2030-го.

Раніше один з членів комісії заявив, що МКС вступила в найнебезпечнішу фазу свого існування. Якщо МКС вийде з-під контролю, її уламки можуть впасти на населені території.

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