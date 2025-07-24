Супутники / © Universe Space Tech

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Росія може перейти до нового етапу гібридної війни — тепер у космосі. Кремль розглядає сценарій «ядерного саботажу», який може вивести з ладу ключові супутники США, Європи та компанії SpaceX, що забезпечують зв’язок, зокрема і для України.

Про це пише Forbes.

Йдеться про запуск ядерного вибуху поблизу радіаційного поясу Ван Аллена. Такий удар не потребує прямого обстрілу — він викличе потужний електромагнітний імпульс, який каскадно виведе з ладу тисячі супутників.

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«Це як Перл-Харбор — тільки на орбіті. Один вибух, і правила гри змінено назавжди», — каже експертка з космічної зброї Олена Гроссфельд з Королівського коледжу Лондона.

Особливо вразливими залишаються супутники Starlink від компанії Ілона Маска, які відіграють ключову роль у забезпеченні зв’язку в Україні. Росія вже неодноразово атакувала термінали Starlink на землі та погрожувала збивати самі супутники.

«Ядерна зброя — це вершина арсеналу. І Путін її розглядає», — наголошує Гроссфельд. Водночас НАТО офіційно визнає, що Росія посилює диверсійну діяльність не лише в Європі, а й у космічному просторі.

Попри всі попередження, Альянс і США поки не вжили рішучих кроків у відповідь. Це, на думку аналітиків, лише підштовхує Кремль до ще більш небезпечних кроків.

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«Москва мріє про відновлення статусу наддержави. І космос — це її шанс», — підсумовує експертка.

Нагадаємо, під час наради з керівниками оборонної промисловості 11 червня кремлівський лідер Володимир Путін акцентував на критичному значенні розвитку ядерної тріади в межах нової програми озброєнь Росії. Йдеться про три складові стратегічних ядерних сил — наземні, морські та повітряні платформи — які, за словами Путіна, залишаються основним гарантом суверенітету РФ та одним з інструментів впливу на глобальний баланс сил.

Виступ Путіна транслювали провідні державні телеканали, і в ньому прозвучала теза про стратегічну важливість ядерного стримування для Кремля. Зокрема, президент заявив, що система міжконтинентальних балістичних ракет, підводних ракетоносців і стратегічної авіації є «основою безпеки» Росії у світі, який перебуває в умовах посиленої конкуренції між ядерними державами.

Путін також наголосив, що 95% російського ядерного арсеналу вже модернізовані, назвавши цей показник «найвищим серед ядерних держав». Його заява пролунала на тлі загострення геополітичної ситуації та зусиль Москви щодо нарощування військово-стратегічного потенціалу.

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