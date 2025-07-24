ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
460
Час на прочитання
2 хв

Ядерний вибух у космосі: Росія може знищити супутники США та SpaceX — Forbes

Ядерний вибух у космосі без доказів — ідеальний злочин для Кремля. Росія може паралізувати супутникові системи Заходу.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Супутники

Супутники / © Universe Space Tech

Росія може перейти до нового етапу гібридної війни — тепер у космосі. Кремль розглядає сценарій «ядерного саботажу», який може вивести з ладу ключові супутники США, Європи та компанії SpaceX, що забезпечують зв’язок, зокрема і для України.

Про це пише Forbes.

Йдеться про запуск ядерного вибуху поблизу радіаційного поясу Ван Аллена. Такий удар не потребує прямого обстрілу — він викличе потужний електромагнітний імпульс, який каскадно виведе з ладу тисячі супутників.

«Це як Перл-Харбор — тільки на орбіті. Один вибух, і правила гри змінено назавжди», — каже експертка з космічної зброї Олена Гроссфельд з Королівського коледжу Лондона.

Особливо вразливими залишаються супутники Starlink від компанії Ілона Маска, які відіграють ключову роль у забезпеченні зв’язку в Україні. Росія вже неодноразово атакувала термінали Starlink на землі та погрожувала збивати самі супутники.

«Ядерна зброя — це вершина арсеналу. І Путін її розглядає», — наголошує Гроссфельд. Водночас НАТО офіційно визнає, що Росія посилює диверсійну діяльність не лише в Європі, а й у космічному просторі.

Попри всі попередження, Альянс і США поки не вжили рішучих кроків у відповідь. Це, на думку аналітиків, лише підштовхує Кремль до ще більш небезпечних кроків.

«Москва мріє про відновлення статусу наддержави. І космос — це її шанс», — підсумовує експертка.

Нагадаємо, під час наради з керівниками оборонної промисловості 11 червня кремлівський лідер Володимир Путін акцентував на критичному значенні розвитку ядерної тріади в межах нової програми озброєнь Росії. Йдеться про три складові стратегічних ядерних сил — наземні, морські та повітряні платформи — які, за словами Путіна, залишаються основним гарантом суверенітету РФ та одним з інструментів впливу на глобальний баланс сил.

Виступ Путіна транслювали провідні державні телеканали, і в ньому прозвучала теза про стратегічну важливість ядерного стримування для Кремля. Зокрема, президент заявив, що система міжконтинентальних балістичних ракет, підводних ракетоносців і стратегічної авіації є «основою безпеки» Росії у світі, який перебуває в умовах посиленої конкуренції між ядерними державами.

Путін також наголосив, що 95% російського ядерного арсеналу вже модернізовані, назвавши цей показник «найвищим серед ядерних держав». Його заява пролунала на тлі загострення геополітичної ситуації та зусиль Москви щодо нарощування військово-стратегічного потенціалу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie