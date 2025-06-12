Ці собаки постійно хворіють: вчені розповіли непривабливу правду про модну породу

Кавапу. Фото Aivi1987

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Кавапу — помісь кавалер-кінг-чарльз-спанієля та пуделя — останніми роками завоювали серця мільйонів своєю схожістю на м’яких ведмежат. Однак за милою зовнішністю ховаються серйозні проблеми: ці собаки схильні до діареї, алергій та інших хвороб, попереджають вчені з Королівського ветеринарного коледжу.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Вчені проаналізували понад 2 мільйони історій хвороб собак і з’ясували, що кавапу — суміш кавалер-кінг-чарльз-спанієля з той-пуделем або мініатюрним пуделем — мають найбільший серед досліджених порід ризик виникнення діареї. Її щорічна ймовірність у них становить 14,95%. Для порівняння, у чихуахуа цей показник утричі нижчий.

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Окрім проблем із травленням, кавапу схильні до вивихів надколінка, стоматологічних хвороб, алергії, тривожності розлуки та агресії до інших тварин. До того ж ці собаки часто вимагають спеціального харчування, що підвищує витрати на їх утримання.

Найбільш вразливими до діареї є цуценята до трьох років і собаки похилого віку — старші за дев’ять років. Однак дослідники наголошують: у 80% випадків одужання настає вже після першого візиту до ветеринара.

Експерти нагадують: довготривалі розлади травлення можуть призвести до зневоднення або навіть смерті, тому важливо вчасно звертатися до ветеринара.

Варто зазначити, що кавапу не визнана породою жодним великим кінологічним клубом.

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Раніше ми писали, що багато власників іншої популярної породи — кокапу скаржаться, що собаки виросли втричі більші, ніж очікувалося.

Водночас влада однієї з країн ввела заборону на вигул собак через турботу про громадський порядок і здоров’я населення.