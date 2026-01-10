Учені вперше зафіксували космічну драму, що розгорталася протягом століть

За допомогою рентгенівської обсерваторії NASA «Чандра» було зібрано 25 років спостережень / © pexels.com

NASA опублікувало відео, що показує космічну драму, яка розгортається протягом століть.

Про це повідомляє Science Alert.

Починаючи від 1604 року, коли астрономи по всьому світу зафіксували появу на небі нової зірки, людство спостерігало за її еволюцією.

Зараз астрономи знають, що це була не нова зірка, а смерть білого карлика, який вибухнув надновою. Залишки зірки утворили хмару, яка продовжує розширюватися і сьогодні.

Відео складається зі знімків залишку наднової, зроблених у 2000, 2004, 2006, 2014 і 2025 роках.

Нове рентгенівське відео демонструє, як залишки наднової Кеплера продовжують еволюціонувати через понад чотири століття після вибуху.

