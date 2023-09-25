Вчені відтворили виникнення життя у Всесвіті

Вчені дійшли висновку, що існують сотні шляхів, якими могло б розвиватися життя у Всесвіті.

Про це пише IFLScience.

Автори дослідження зазначають, що людству навряд чи вдасться коли-небудь дізнатися, що саме сталося на планеті, щоб зародити життя. Однак учені створили кілька планетарних умов у пробірці, що дасть змогу зрозуміти, як узагалі могла розвиватися динаміка підтримання життя.

Під час дослідження вчені використовували елементи періодичної таблиці та виявили 270 комбінацій молекул з автокаталітичними властивостями. Науковці зазначають, що вони зосередилися на пошуку реакцій співпропорціонування, які виробляють кілька копій одних і тих самих молекул. Водночас чим більше молекул утворюється, тим швидше протікає реакція.

Раніше повідомлялося, що життя на нашій планеті з'явилося приблизно 3,7 млрд років тому. Тоді перші мікроорганізми жили на Землі, яка отримувала менше світла Сонця, ніж наразі. Тому вважається, що на планеті мало бути дуже холодно. Але всі дані вказують на те, що на ранній Землі все ж було тепло. І, найімовірніше, це тепло підтримувалося за рахунок метану.

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