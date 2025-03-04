Вчені знайшли доказ "прихованої свідомості" у коматозних пацієнтів

Вчені зробили важливе відкриття щодо зв'язку між сном і свідомістю у пацієнтів після важких травм.

Вчені зробили значне відкриття щодо можливості виявлення прихованих ознак свідомості у пацієнтів, які перебувають у комі, що дозволяє припустити, що вони можуть чути і розуміти навколишній світ.

Про це пише Daily Mail.

Дослідження, яке було проведене дослідниками з Колумбійського університету, показало, що мозкова активність пацієнтів в комі може вказувати на їхній рівень свідомості, навіть якщо зовнішніх ознак реакцій немає.

У ході дослідження було виявлено так звані «сонні веретена» — сплески організованих і швидких частот мозкових хвиль під час нічних записів. Ця активність є типовим показником нормального сну, і саме вона вказує на можливість прихованого свідомого сприйняття. Раніше на такі прояви не звертали увагу, вважаючи їх просто частиною звичайного сну, однак вчені тепер виявили, що вони можуть свідчити про збереження активності у мозку пацієнтів, навіть якщо вони не виявляють реакції на навколишнє середовище.

Дослідження охопило 226 пацієнтів, що перебували в комі після черепно-мозкових травм. Виявилося, що у 76% з них, у яких спостерігалися сонні веретена, в подальшому були виявлені ознаки відновлення свідомості до моменту виписки з лікарні. Більше того, 40% з цих пацієнтів відновили частину своїх неврологічних функцій. Це дає нові надії родинам постраждалих від серйозних травм, адже це відкриття показує, що процес відновлення може відбуватися непомітно для медиків, однак дуже важливо його відстежувати.

Особливо важливо, що сонні веретена можуть вказувати на нормальні процеси роботи мозку, де таламус (який служить як "передавач" інформації до кори головного мозку) і сама кора головного мозку зберігають зв'язок. У пацієнтів із спостережуваними веретенами, навіть якщо вони не реагують на стимули, є показники того, що їхній мозок все ще обробляє інформацію, зокрема слухає розмови чи відчуває дотики.

Дослідження підкреслює важливість сну для пацієнтів у комі, оскільки інтенсивний шум і постійна увага медиків можуть заважати нормальному відпочинку, що у свою чергу може впливати на процес відновлення. Вчені припускають, що створення сприятливих умов для сну може покращити шанси пацієнтів на одужання.

Ці результати важливі для розвитку реабілітаційних методів і відкривають нові можливості для пацієнтів з черепно-мозковими травмами, а також для їхніх родин, даючи надію на можливість відновлення навіть за відсутності явних ознак свідомості.

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